TMO, hububat bedellerini hesaplara yatırdı

TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."

Pancar çiftçisine 709 milyon lira ödeme

Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, pancar ekimi yapan üreticilerin 709 milyon lira çapa avanslarının hesaplara yatırdı.

Şirketin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Üreticilerimize bereketli olsun. Destek bizden üretmek sizden." ifadesi kullanıldı.