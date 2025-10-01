TOBB Nefes Kredisi'nde ikinci dönem başvuruları başlıyor: Kimler başvuru yapabilir?

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi’nde yeni dönem 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

TOBB’dan yapılan açıklamaya göre işletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

Açıklamada yer alan diğer detaylar şöyle:

Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.

Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak.

Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı.

Finansmana erişim sorunu

KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ’lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten ‘nefes’ olacak bir kaynak oluşturduk.

Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi’ni 2 Ekim tarihi itibariyle başlatıyoruz.

TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir?

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.

Ne zaman başlıyor?

Başvurular, 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Kredi limiti

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası olacak

Ödeme koşulları

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

Krediyi hangi bankalar verecek?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.