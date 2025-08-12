TOBB’un ‘Akıllı KOBİ Platformu’ Avrupa’da finalde yarışacak

ANKARA (EKONOMİ)

TOBB’un Dijital Dönüşüm Platformu “Akıllı KOBİ”, 39 proje arasında Türkiye’nin ulusal şampiyonu seçildi. Akıllı KOBİ, Avrupa KOBİ Zirvesi’ndeki finalde Avrupa büyük ödülü için yarışacak. Ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülen yarışma için, 2025 yılında Türkiye’den 39 farklı başvuru alındı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada Türk iş dünyasını dijital geleceğe hazırlamak istediklerini belirterek, “Akıllı KOBİ Platformumuzla, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyoruz. Türkiye’deki bu başarının Avrupa düzeyinde de yankı bulmasından büyük gurur duyuyoruz. TOBB olarak vizyonumuz, Türk iş dünyasını dijital geleceğe hazırlamak. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. TOBB olarak hedefimiz, Akıllı KOBİ Platformunun Avrupa finalinde de başarı göstererek Türkiye’yi gururla temsil etmesidir” dedi.

TOBB’un Akıllı KOBİ Platformu, KOBİ’lerin dijital ihtiyaçlarını analiz etmelerine, uygun teknoloji tedarikçileriyle buluşmalarına ve dijitalleşme süreçlerini planlamalarına olanak tanıyan kapsamlı bir dijital dönüşüm rehberi olarak faaliyet gösteriyor. Platform, Mastercard’ın desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Ulusal şampiyon olarak seçilen projeler, 10–12 Kasım 2025 tarihlerinde Kopenhag’da düzenlenecek Avrupa KOBİ Zirvesi (SME Assembly 2025) kapsamında gerçekleşecek finalde, Avrupa çapındaki büyük ödül için yarışacak. EEPA kapsamında ödüllendirilen projeler, Avrupa genelinde girişimciliği ve KOBİ politikalarını destekleyen yenilikçi kamu girişimleri arasında yer alıyor.