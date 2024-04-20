Trabzon'a hafif raylı sistem geliyor: İmzalar 24 Nisan’da atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kısa sürede yapımına başlanılması hedeflenen proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında, 24 Nisan Çarşamba günü protokol imzalanacak.

Akçaabat ve Yomra ilçeleri arasındaki 31,9 kilometrelik güzergahta hayata geçirilecek raylı sistem hattında 56 istasyon oluşturulacak.

Tek yön kesitte 10 bin 99 yolculuk kapasitesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesince 17 Mart 2022'de Bakanlığa sunulan raylı sistem hattı projesine, 27 Eylül 2022'de uygun görüş verildiğini söyledi.

Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesince daha sonra söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devrinin talep edildiğini belirtti.

Talebin kabul gördüğünü ifade eden Uraloğlu, 17 Ekim 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile projenin Bakanlığa devredildiğini vurguladı.

Uraloğlu, hafif raylı sistem hattının Trabzon için önemli olduğunun altını çizerek, "Söz konusu hat ekonomik, sosyal ve kentsel gelişim kriterleri değerlendirildiğinde, Trabzon Ulaşım Ana Planı'nda kısa vadede yapılması planlanan raylı sistem hatları arasında bulunmakta olup, 2040 hedef yılı zirve saat ve tek yön kesitte 10 bin 99 yolcu kapasitesine ulaşacağı tahmin edilmektedir." dedi.

Projenin Akçaabat-Yomra arasında hayata geçirileceğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Akçaabat ilçesi, Meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı, Trabzon Havalimanı ve Yomra ilçesi arasında yolculuk talebine cevap verecek raylı sistem hattı tesis edilecektir. Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin, etüt proje ihalesi için çalışmalar tamamlandı. İmzalar atıldıktan sonra ihalesini gerçekleştirip etüt proje çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."