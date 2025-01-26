Trabzon'da doğal mineralli su arama sahası ihale edilecek
Trabzon'da doğal mineralli su arama sahası için ihale yapılacak. Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Trabzon'un Maçka ilçesindeki doğal mineralli su arama sahasının ihalesi, açık teklif usulüyle yapılacak.
Muhammen bedeli 87 bin 955 lira olan 682,50 hektar büyüklüğündeki sahanın ihalesi, 11 Şubat Salı günü saat 10.00'da Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılacak.
Ekonomi