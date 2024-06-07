Traktör ve tarım makineleri üreticisi Ursus satılıyor: İşte istenen ücret...

Traktör ve tarım makineleri üreticisi Ursus'un satışı için yeni ihale duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre; şirketin tüm üretim tesisleri ve ticari markaları satışa çıkarıldı. İhale 20 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. İhalenin başlangıç fiyatı 99 milyon Polonya Zlotisi olarak belirlenirken, tekliflerin 18 Haziran 2024 saat 15:00'e kadar sunulması gerektiği belirtildi.



