TROY kartlarda hedef büyüyor: 67 milyon adede ulaşıldı!

BKM yetkilileri, yerli ödeme sistemi TROY’un piyasa performansına dair kritik verileri açıkladı

Ozan Deniz'in açıklaması şu şekilde;

BKM Genel Müdürü Deniz'in açıklaması şu şekilde oldu: "(Ağustos itibarıyla TROY logolu kart) 67 milyon karta ulaştık ve yüzde 20 pazar payını elde ettik"

Bu veriler, TROY logolu kartların yaygınlaştığını ve %20'lik pazar payı ile ödeme sistemleri pazarında kayda değer bir konum elde edildiğini gösterdi.

"TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalar sürüyor"

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, "Sınır ötesinde TROY'un ihracı ve kabulü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hatta ilk temaslarımıza da başladık" dedi.