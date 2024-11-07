Trump zaferiyle en çok kazanan para birimi TL, piyasa Borsa İstanbul

ŞEBNEM TURHAN

Türk Lirası gün içinde dolara karşı yüzde 0,3’e varan oranda değer kazanırken BİST100 endeksi günü yüzde 2,83 yükselişle tamamladı. Gram altın fiyatları 3 bin liranın altına gerilerken günlük kayıp yüzde 3’ü aştı. Türkiye’nin uzun vadeli tahvil faizleri geriledi, 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 31,02’e, 5 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 35,89’a indi. Bloomberg’in haberine göre hedge fonların seçim belirsizliğinden korunmak için TL’ye yönelmesi TL’nin ılımlı da olsa pozitif ayrışmasına neden oldu.

İyimserliğe yerel de katılım sağladı

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, “ABD’de değişen siyasi denklem, üzerine bir süredir kafa yorulan senaryoların hızlı şekilde fiyatlanması isteği ile genel risk iştahını farklı kanallar üzerinden etkiledi. Mesela, global dolar değer kazancı daha genişlemeci maliye politikası beklentisi ve kısmen de güvenli liman arayışından destek bulurken, doğal olarak tahvil faizleri yükseldi, dolar çaprazı ile işlem gören emtia grubu negatif ayrıştı. Öte yandan hisse senetleri ise özellikle ABD kaynaklı ortaya çıkan momentum ile etkileşim kurdu ve yükseliş için alan buldu. İlk sonuçların takip edilmesiyle Avrupa vadelileri sektörel bazda sınırlı tepkiler verirken, ilerleyen saatlerde ise iyimserliğe ‘şu an için’ katılım sağladılar. Bu eğilimin büyük oranda yerel hisse senetleri için de geçerli olduğu kanaatindeyiz. Tabii şu da var; zamanlama olarak bir gün önce açıklanan lokal bilançoların bir kısmındaki beklenti üzeri eğilim ile birlikte BIST’teki görünümü destekledi” dedi.

Temmuz zirvesinden TL ve dolar bazlı yüzde 30 civarı geri çekilmiş bir endeks olduğunun unutulmamasını isteyen Gödek, şöyle konuştu: “Bu tarz kısa vadeli tepkileri normal karşılamalı. Moral olarak da katkısı olur. Trend dönüşü ya da herhangi bir dip çalışmasının tamamlanması noktasında olduğumuzu düşünmüyoruz. İçerideki gündemin başlıkları hala farklı. Dışarı için de Trumplı yeni dönemin riskleri üzerine şimdilik tam olarak kafa yorulduğu kanaatinde değiliz. Daha güçlü dolar, küresel ticaretin etkilenme riski, ABD merkezli üretimin desteklenmesi, yüksek enfl asyon ve faiz gibi risklerin masada kalması tartışılacaktır.”

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, hisse piyasası için Trump’ın kazanması sonrası özellikle savaşların biteceği yönündeki beklenti ve ABD ile ilişkilerin pozitif etkileneceği düşüncesinin alımları desteklediğini vurguladı. Aydın, “Yükselen hisselere baktığınızda bunu çok net görebiliyorsunuz. Yurtdışında risk algısı iyileşti. O nedenle bizde de iyimserlik görüyoruz. Kısa vadede çok baskılanmış olan borsanın yılsonuna kadar pozitif fiyatlanmasını bekliyorum. Döviz açısından ise doların globalde değer kazancının aksine TL’ye karşı değer kaybetmesi ise şaşırtıcı ancak yukarıdaki bakış açısıyla uyumlu” dedi.