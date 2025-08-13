Trump’ın 'U' dönüşü altına nefes aldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, küresel altın piyasalarında paniğe neden olan “tarife” tartışmalarına noktayı koydu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, “Altına gümrük vergisi uygulanmayacak!” dedi. Bu açıklama, geçen hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) altın külçelerinin ülke bazlı tarifelere tabi olabileceğine dair yazısının yarattığı belirsizliği ortadan kaldırdı.

CBP’nin internet sitesinde yayımlanan karar, bir kilogram ve 100 onsluk altın külçelerinin, Trump’ın 7 Ağustos’ta yürürlüğe giren tarifelerine dahil edileceğini öne sürüyordu. Özellikle İsviçre gibi büyük rafineri ve ihracat merkezleri için yüzde 39’a varan vergiler gündeme gelmişti. Bu gelişme, ABD vadeli altın kontratlarının rekor seviyelere çıkmasına ve uluslararası sevkiyatların durma noktasına gelmesine yol açmıştı.

Trump’ın açıklaması sonrası New York Comex’te ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.530 dolardan 3.393 dolara, Londra spot piyasasında ise 3.350 dolar seviyelerine geriledi. Böylece, geçen Cuma günü yaşanan sert yükselişin önemli kısmı geri alındı.

Piyasa analistleri, altının küresel finans sisteminde para benzeri bir varlık olması nedeniyle, tarife uygulamasının bakır ya da alüminyum gibi endüstriyel metallere kıyasla çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyordu. Bağımsız analist Ross Norman, “Kriz atlatıldı, bu piyasalar için dev bir rahatlama” dedi.

Jeopolitik stres de azalıyor

Jeopolitik cephede de tansiyonun düşmesi altına satış getirdi. Trump’ın 15 Ağustos’ta Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da görüşeceğinin açıklanması Ukrayna’da savaşın sona ereceği umudu yar güvenli liman talebi zayıfladı. Ayrıca Trump, Çin ile ateşkesi 90 gün daha uzatarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi azalttı. Piyasalar, Eylül ayında olası bir Fed faiz indirimi ihtimalini de halen yüksek görüyor.

UBS: Fed fiyatları yukarı itecek

UBS altındaki son dalgalanmaya rağmen uzun vadeli iyimserliğini koruyor. Banka, yıl içinde faiz indirimlerinin başlamasıyla fiyatların yeniden yukarı yönlü potansiyel kazanacağını öngörüyor. Ancak yaz dönemi koşulları ve zayıf fiziki talep, kısa vadede işlemleri dar bir bantta tutabilir.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Çin ve Hindistan’da mücevher talebi yılın ilk yarısında sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 21 geriledi. Buna karşılık, Avrupa’da fiziki yatırım talebi yüzde 114, Asya- Pasifik’te ise yüzde 17 arttı. Trump’ın kararıyla tarifeler rafa kalksa da, altın fiyatlarının yönü için makroekonomik veriler ve Fed’in para politikası mesajları belirleyici olacak.

Forbes: Yıl sonuna kadar hedef 3.800 $

Bu arada, Forbes analizine göre altın, yıl sonuna kadar 3.800 dolara yükselebilir. Dergi, özellikle ağustos ve eylülün tarihsel olarak en güçlü aylar arasında olduğuna dikkat çekiyor. Forbes’in analizine göre, mevsimsel ve dinamik döngüler şu anda aynı yönde yukarı sinyal veriyor. Fakat ekim ortasında zirve beklense de, ayın ikinci yarısında zayıflama riski olduğuna dikkat çekiliyor.