TSB Genel Sekreteri Obalı: Sigorta sektörü sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, 16 Nisan 2024 tarihinde Avusturya'nın Başkenti Viyana'da gerçekleşen Sigortacılıkta ÇSY Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti. Sigorta yayını XPRIMM tarafından, Vienna Insurance Group, Reimpact-Re ve IUC Group'un destekleriyle düzenlenen konferansta Avrupa'dan bilim insanları ve sigortacılardan oluşan önde gelen isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Ülkelerin, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) temelli yatırımların ve iklim değişikliğinin yarattığı sorunların önüne geçilmesi adına yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığı konferansta Özgür Obalı, Türkiye sigorta sektörünün Yeşil Dönüşüm ve ÇSY kriterlerinde geldiği noktayı anlattı.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY), bir şirketin yönetişim mekanizmalarının sağlamlığını ve çevresel ve sosyal etkilerini etkili bir şekilde yönetme yeteneğini değerlendiren kurumsal performans değerlendirme kriterlerinin bir koleksiyonunu ifade etiğinin altını çizen Obalı, "Türkiye'deki ÇSY gelişmeleri arasında sürdürülebilir enerji yatırımları, iklim değişikliğiyle mücadele stratejisi, sürdürülebilir ulaşım projeleri, orman ve su kaynaklarının korunması çalışmaları, çevre denetimi ve düzenlemeleri yer alıyor." dedi.

"Üyelerimizin yüzde 45'i ÇSY kriterlerini göz ününde bulundurarak tedarikçilerini seçiyor”

"Türkiye'de sigortacıların sürdürülebilirlik konularını ciddi şekilde düşünüyor" diyen Obalı, devamında şunları kaydetti: "TSB üyelerinin yüzde 45'i tedarikçilerini seçerken ÇSY kriterlerini göz önünde bulunduruyor. Yüzde 55'i ise geri dönüştürülebilir, çevre dostu, sağlık dostu ve enerji verimliliğini destekleyen ürün geliştirme faaliyetleri yürütüyor. TSB üyelerinin yüzde 64'ü enerji ve su tüketim miktarlarının kaydını tutuyor ve yüzde 63'ü enerji tasarruflu veri merkezi tasarımları, veri merkezlerinin soğutma optimizasyonu ve çevre dostu soğutma sistemlerini kullanıyor."

Yeşil Dönüşüm ve ÇSY kriterleri sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda uzun vadeli başarı ve toplumsal değer yaratma fırsatı da sunduğunun altını çizen Obalı, "Sürdürülebilir bir gelecek için sadece sigorta sektörünün değil, tüm sektörlerin bu alanda öncü olmaya kararlı olmaları gerekiyor. Bu bağlamda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de hem sigorta sektörü hem de Birlik olarak sürdürülebilirliğe önem veriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.