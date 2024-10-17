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TSE, tarihi Şeker Han'ı kiraya vermeye hazırlanıyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Şeker Han’ı kiraya verme kararı aldı. Kurumun bu konudaki ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
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TSE, tarihi Şeker Han'ı kiraya vermeye hazırlanıyor
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İstanbul'un Fatih ilçesindeki kapalı alanı brüt 2 bin 638,90 metrekare olan tarihi ve tescilli Şeker Han'ı kiralayacak.

Ofis hizmetlerinin kullanımına uygun olarak restorasyonu yapılan bina, zemin artı 3 kata sahip.

İhalenin tahmini bedeli ne kadar?

Taşınmaz, kapalı teklif usulüyle ihale edilerek kiraya verilecek. İhaleye ilişkin şartname TSE'nin internet adresinde ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilecek.

İhalenin tahmini bedeli yıllık 30 milyon lira, geçici teminat tutarı da 900 bin lira olarak belirlendi. İhale, 4 Kasım'da söz konusu handa gerçekleştirilecek.

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