Özvarlık kârlılıkları yüksek getirileri de enflasyon üzeri

BIST 100 Endeksi’nde yer alan ve hem özsermayesini %50 büyüten hem de özsermaye kârlılığı %50’nin üzerinde olan 8 şirket var. Bunlardan sadece MLP Sağlık, Çelebi ve Türkiye Sigorta yatırımcısına %50’nin üzerinde getiri sağladı.

Borsada işlem gören BIST 100 Endeksine dahil şirketler içerisinde özsermaye karlılığı ve Özkaynak büyümesi yüzde 50’nin üzerinde olan, yılbaşından bu yana getirisi pozitif 8 şirket bulunuyor. Bu şirketlerden sadece MLP Sağlık, Çelebi ve Türkiye Sigorta yılbaşından bu yana %49,92 ve üzeri getiri ile dikkat çekti.

Enflasyonun altında kazançlar Özkaynakları büyüyen ve özvarlık kârlılığı yüksek şirketler içerisinde enflasyonun altında kazanç sağlayanlar da bulunuyor. Ford Otosan, Mia Teknoloji, Türk Traktör, Yeo Teknoloji ve Astor Enerji getirileriyle zayıf bir seyir izlediler. Enerji, teknoloji ve otomotiv şirketleri özvarlık kârlılıkları yüksek olmalarına rağmen performansları düşük kaldı. Bu durum, sektörlerin dalgalanmalara karşı kırılganlığını ve piyasa beklentilerini karşılamadaki güçlüklerini gösteriyor.

Endeks fonlarda bir ayda %10 ve üzeri getiri

TEB Portföy’ün BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu bir ayda %20 yükselirken, İş Portföy’ün BIST Banka Endeksi Hisse Fonu %19,56 kazandırdı. Ak Portföy’ün BIST Banka Endeksi Hisse Fonu ise %19,27 yükseldi. Endeks ve iştirak fonları son bir ayda performansları ile öne çıktı.

Son bir ayda banka endeksi odaklı fonlar güçlü performans göstererek yatırımcıların ilgisini çekti. Bu fonların getiri oranlarının %19’un üzerinde seyretmesi, sektöre ilişkin beklentilerin yükselmesinden kaynaklanıyor.

Euro/Dolar’da zayıf seyir

Euro/Dolar 1,04 seviyesinde. Euro Bölgesi’ndeki düşük büyüme beklentileri euro/dolar paritesindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Goldman Sachs, doların güçlü kalmaya devam edeceğini ve bunun euro, yuan ve gelişmekte olan piyasa para birimlerini daha fazla baskılayacağını öngörüyor.

ZEYNEP’E SOR

FAALİYET GELİRİ Mİ, FAALİYET DIŞI GELİR Mİ?

Faaliyet geliri; sürdürülebilirlik, mali güç, değerleme kolaylığı, güven. Düşük çeşitlilik, pazar riski, rekabet riski, sabit maliyet etkisi.

Faaliyet dışı gelir; çeşitlendirilmiş gelir, gelir artışı, düşük risk, likidite artışı. Sürdürülebilirlik eksikliği, güvensizlik, yanlış odaklanma.

Ekim sonu prim üretimi %81 arttı. Performansını sürdürüyor. Büyüme hisseyi destekliyor

Türkiye Sigorta’nın yıl sonu kârında büyüme devam eder mi? Öngörünüz nedir? / Songül Bilgin

Songül, sigorta sektörü iyi bir yıl geçiriyor. Bunun yansımalarını fiyatlarda da gözlemliyoruz. Sigorta firmaları yılbaşından bu yana ortalama %74 artış ile en iyi performansı sergileyen sektör oldu. Şüphesiz bunda büyüyen gelir ve kârlılıklarının etkisi bulunuyor. Sektörün önemli aktörlerinden Türkiye Sigorta, dokuz aylık faaliyet döneminde hem gelirini hem de kârını %88 oranında büyüttü. Şirket açıkladığı ekim sonu toplam brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %81 yükseldi. Sektörün genelinde de yılın 10 aylık döneminde prim üretimi %73,1 arttı. Veriler sektörün büyümesini sürdürdüğü yönünde. Bu da fiyatı destekliyor.

Abu Dhabi’de iş birliğine gidiyor. Bir şirketin yarısına ortak olacak. Tesislerde pano üretecek

Yeo Teknoloji’nin Abu Dhabi’ye açılımı şirkete ne boyutta faydası olacak? / Metin Asker

Metin, Yeo Teknoloji büyümek isteyen bir firma. Şirket, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında 6,1 milyar TL brüt gelir elde ederken bunun 1,2 milyar TL’si yurt dışı kaynaklı oldu. Gelirini çeşitlendirebilmek adına yurt dışı açılımını güçlendirmek istiyor. Bu amaçla girişimleri var. Son olarak Abu Dhabi’de kurulu Intelligent Global firmasıyla iş birliğine giderek firmanın grup şirketi Intelligent Industries’in %50’sini satın alacağını duyurdu. Böylece Abu Dhabi’deki tesislerde trafo merkezleri için pano üretimi yapacak. Ayrıca her iki tarafın %50 hissedar olacağı yerel lisanslama ihtiyacını giderecek bir şirket de kurulacak.

YATIRIM FONLARI

İstanbul Portföy Yönetimi’nin IVY Fonu blockchain teknolojisi ile %74 kazandırdı

IVY Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu, yatırımcılarına blockchain teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme potansiyelinden yararlanma imkânı sunuyor. Portföyünün %54,81’unu yabancı hisse, %16,40’ını bono ve %10,91’ini ters repoya ayıran IVY, tematik fonlar arasında öne çıkıyor. %64,42 doluluk oranıyla blockchain sektörüyle ilgilenen yatırımcıya alternatif sunuyor. Bir ayda %11,86 ve yılbaşından bu yana %74,02 getiri sağlayan fon, global büyüme trendiyle uyumluluk gösteriyor. Yüksek volatiliteye rağmen, sektördeki teknolojik ilerleme ve genişleme sayesinde potansiyelini koruyor. Değişken piyasa koşullarında dikkat çeken performansıyla, özellikle teknoloji odaklı yatırımcılar için seçeneklerden biri olarak kendisini öne çıkarıyor.

TAHVİL

Eker Süt, TLREF+%3,25 faizden tahvil ihraç etti

Eker Süt, nitelikli yatırımcılara 11.12.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3,25 olarak belirlendi. 365 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 11.12.2025 olacak.

TLREF+%3,25 YILLIK FAİZ

10 Aralık tarihli TLREF %49,53 seviyesinde bulunuyor. Eker Süt’ün çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3,25 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSEKERA2514 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ESCAR FİLO KİRALAMA

Danone Türkiye’nin çatısı altındaki firmalarla anlaşmaya vardı. Gelirini artırmayı hedefliyor

Escar Filo Kiralama, uzun dönem araç kiralama hizmetleri çerçevesinde Danone Türkiye çatısı altındaki şirketlerle yeni bir sözleşme imzaladı. Söz konusu anlaşma, Numil Gıda için 175 adet, Sırma Grup İçecek için 23 adet ve Danone Tikveşli Gıda için 20 adet olmak üzere toplamda 218 aracın kiralanmasını kapsıyor. Varılan anlaşmanın şirketin cirosuna 36 aylık dönem boyunca toplam katkısının kdv hariç 307.298.880 TL olacağı belirtildi. Escar Filo Kiralama, anlaşma kapsamında kdv hariç toplam 258.284.509 TL tutarında araç alacak. Söz konusu araçların teslimatının da 15 Ocak 2025’e kadar tamamlanması gerekiyor. Şirket son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %9 azaltarak 2 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonu kârı da %23 daralarak 491,9 milyon TL’ye geriledi.

PASİFİK TEKNOLOJİ

Bağlı iştiraki Orta Asya ülkesi ile görüşmelerde bulundu. Ortak iş birlikleri değerlendirildi

Pasifik Teknoloji, %51 bağlı ortaklığı Titra Teknoloji hakkında bilgi vererek iştirakinin savunma sanayii alanında insansız helikopter Alpin, Deli Taktik Kamikaze Sistemi ve Pars Gözcü İHA gibi ürünlerle tanındığını belirtti. Şirket, söz konusu iştirakinin bir Orta Asya ülkesinde uzun vadeli iş birliği altyapısını oluşturmak amacıyla toplantılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İsmi paylaşılmayan ülkenin savunma bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, İHA alanındaki ihtiyaçların ele alınarak Titra’nın ürün portföyünün tanıtıldığı, ortak bir üretim tesisi kurulması konusunun gündeme geldiği ve uygun arazi seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edildi. İlerleyen zaman diliminde bilgilendirme yapılacağı belirtilmekle birlikte somut bir gelişmeye dair açıklama olmadı.

TÜRK TRAKTÖR

Yeni yatırım için harekete geçiyor. 2025’in ilk çeyreğine kadar 29 milyon euro harcayacak

Türk Traktör, yerli üretim hedefleri doğrultusunda yeni bir yatırımı hayata geçirecek. Erenler Fabrikası’nda kabin montaj hattının faaliyete geçmesinin ardından, 2025 yılının ilk çeyreği sonuna kadar 29 milyon euro yatırımla 8.000 m2’lik bir kaynak, kataforez ve boyahane tesisi kuracak. Üretim sürecine kaynak operasyonunun eklenmesini sağlayarak fabrikanın kabin iskeleti üretimi kapasitesini artıracak. Yeni tesis, traktör kabinlerinin iskelet üretiminden boyama sürecine kadar tüm işlemleri aynı tesiste gerçekleştirmeyi mümkün kılacak. Bu yatırım sayesinde üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve yerli üretim oranının artırılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Erenler Fabrikası, şirketin üretim kabiliyetini önemli ölçüde genişletecek.