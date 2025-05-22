Üç aylıkta kârlı şirketlerde beklenti zayıf, getiri düşük

Borsada tamamlanan ilk çeyrek bilançoların ardından ortaya çıkan tablo, yatırımcılar açısından dikkat çekici bir farka işaret ediyor. Sınırlı sayıda da olsa kazançlar artarken fiyatlar yerinde sayıyor. Yılın ilk çeyreğinde net kârını ciddi oranda artıran birçok şirkette PD/DD oranları hâlâ 2’nin altında seyrediyor. Bu hisselerin önemli bir kısmında ise fiyat performansı negatif bölgede kaldı. Mevcut durum, yatırımcıların fiyatlama davranışında temkinli duruşlarını koruduklarını ortaya koyuyor.

Fiyatlanmayan kârlılık hikayeleri

Reysaş GMYO, 2025’in ilk çeyreğinde net kârını yüzde 912 artırmasına rağmen yılbaşından bu yana %18 değer kaybetti. Emlak Konut GMYO ise %694 kâr artışına karşılık sadece yılbaşından bu yana %6 getiri sağlayabildi. Bu iki hisse, piyasanın henüz tam anlamıyla fiyatlamadığı kârlılık hikâyelerini barındırıyor.

Bankacılıkta düşük çarpan

Halkbank, Vakıfb ank ve Türk Telekom gibi hisselerde hem PD/DD oranı 1’e yakın hem de ilk çeyrek net kâr büyümesi %40’ın üzerinde. Bununla birlikte yılbaşından bu yana getiriler hâlâ %30’un altında. Hisselerde verilerden çok beklentiler öne çıkıyor. Şirketlerin finansal başarıları, yani net kâr artışları ve düşük PD/DD oranları, teoride daha yüksek piyasa değerlemelerini işaret ederken; pratikte yatırımcılar bu verilere değil, geleceğe dair beklentilere odaklandıkları anlaşılıyor.

Sanayi ve enerji

Batısöke Çimento, Girişim Elektrik ve Europower gibi şirketlerde yılın ilk çeyreğindeki kâr büyümesi oldukça yüksek. Girişim Elektrik %772, Batısöke ise %269 büyüme gösterdi. Ancak bu hisselerin çoğunda fiyat getirisi hâlâ sınırlı. Tablo, yatırımcının hâlâ seçici ve ihtiyatlı davrandığını gösteriyor.

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Kısa vadeli borç; hızlı kaynak, daha düşük risk, esnek vade, destek. Likidite riski, sürekli yenilenme ihtiyacı, aşırı duyarlılık, stres, ani mali risk.

Uzun vadeli borç; nakit akışında rahatlama, yatırım finansmanı, stratejik planlama, koruma. Yüksek faiz oranı, teminat gereksinimi, büyüme baskısı.

Dokunulmazlık savunmasını en üst mahkeme inceleyecek. Yargı sürecinde son halkaya gelindi

Halk Bankası’nın ABD’deki davasında son durum nedir? Ne zaman belirsizlik bitiyor? / Kemal Demir

Kemal, ABD’de uzun süredir gündemde olan Halkbank davasında gelişmeler ağır ilerliyor. Daha önce federal temyiz sürecinde, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi Halkbank’ın “devlet dokunulmazlığına sahip olduğu” yönündeki savunmasını reddetmişti. Karar, bankanın yargılamadan muaf tutulma talebinin kabul edilmemesi anlamına geliyor. Halkbank da bunun üzerine ABD Yüksek Mahkemesi’ne 5 Mayıs günü resmi temyiz başvurusunu yaptı. İtirazda, ABD mahkemelerinde yargılanamayacağına dair temel argümanını dile getirdi. Böylece yargı sürecinde savunmasını en üst mahkemeye taşınmış oldu. Her ne kadar yargıda son halkaya gelinse de süre vermek zor

Son aylarda hisse devirlerinde dikkat çeken bir hareketlilik var. Bu güç mücadelesine işaret

Tekfen Holding’in ortaklık yapısında bir değişim mi söz konusu? Gelişmeleri öğrenebilir miyim? / Eralp Keskin

Eralp, Tekfen Holding’in ortaklık yapısında son aylarda dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Can Kültür Grubu ile ARY Holding’in hızlı şekilde hisse toplaması, şirket üzerindeki güç dengelerinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Son olarak ARY Holding, mart ayındaki alımla birlikte payını %18,41’e çıkarırken dolaylı sahipliğiyle birlikte toplam payı %27,29 seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde Can Kültür de mart ve mayıs aylarındaki alımlarla doğrudan payını %11,26’ya yükselti. Öte yandan grup şirketleri ile birlikte değerlendirildiğinde toplam payı %17,46 seviyesine ulaşmakta. Artan bir rekabet söz konusu.

YATIRIM FONLARI

Allianz Emeklilik’in ALR fonu, etkili büyüklüğü ve dengeli stratejisiyle öne çıkıyor

Karma Emeklilik Yatırım Fonu (ALR), 12,8 milyar TL’lik toplam değeriyle Türkiye emeklilik fon piyasasının en büyük oyuncularından biri konumunda. Fon, portföyünün önemli kısmını hem hisse hem de borçlanma araçlarına yönlendiriyor. Portföyünün %17,18’si hisse senedi, %22,67’si kamu dış borçlanma araçları ile dengeli bir dağılım izliyor. Yabancı hisse oranı ise %40,02 seviyesinde. Pazar payı %71,25 olan fonun doluluk oranı ise %9,13. Yılbaşından bu yana %7,25 getiri sağlayan ALR, son 1 ayda %13,84’lük bir performans yakaladı. Küresel piyasaların toparlanma sürecinde bulunduğu bir dönemde, karma yapı sayesinde risk ve getiri arasında dengeli bir yaklaşımla hareket ediyor. Aralık ayından bu yana nakit çıkışı yaşanan fonda aynı sürede yatırımcı sayısında da azalış yaşandığı gözleniyor.

TAHVİL

Akça Kimyevi Maddeler, %65,79 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Akça Kimyevi Maddeler, 16 Mayıs 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %55 olurken, bileşik faizi de %65,79’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 120 gün vadeli olup ödeme tarihi 17 Eylül 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,08 olacak.

% 55 YILLIK BASİT FAİZ

20Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,88 seviyesinde bulunuyor. Akça Kimyevi Maddeler’in çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı, TLREF’in 6,12 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 20 Mayıs 2025 olurken piyasada TRFAKCK92510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK İLAÇ

Özbekistan’da serum üretim tesisi kuruyor. Bunun için tahsis edilen araziyi teslim aldı

Turk İlaç, Özbekistan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tashkent Pharma Park ilaç üretim kümelenmesinin resmi katılımcısı oldu. Bu kapsamda, kurulması planlanan serum üretim tesisi için tahsis edilen araziye ilişkin resmi tahsis belgesini törenle aldı. Tashkent Pharma Park, Özbekistan’ın sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla devlet destekli kurulan bir ilaç kümelenme bölgesi. Özbekistan, ilaç sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi artırmak hedefiyle, yabancı yatırımcılara önemli teşvikler sunuyor. Türkiye’den katılım sağlayan firmalar için bu bölge, Orta Asya pazarlarına erişim açısından stratejik bir üs niteliğinde. Özellikle serum gibi temel sağlık ürünlerinin yerli üretimi, bölgenin sağlık güvenliği açısından da öncelikli yatırımlar arasında yer alıyor.

ASTOR ENERJİ

Üç ihalede toplam 3 milyar TL’lik sözleşmeye imza attı. Teslimatlar ise yıl içinde gerçekleşiyor

Enerji iletim altyapısının en kritik bileşenlerinden transformatör ve reaktör üretiminde uzmanlaşan Astor Enerji, TEİAŞ tarafından düzenlenen üç büyük ihalede toplam 3 milyar TL’yi aşkın bedelle sözleşme imzaladı. İhale kapsamındaki ürünlerin teslimat süreçleri kısa sürede başlayacağı belirtildi. Yüksek güçlü oto transformatörlerde 250 MVA sınıfında yapılan bu anlaşma, şirketin bu segmentteki üretim kapasitesinin sürdürülebilirliğini ve teknolojik yeterliliğini gösteriyor. Astor’un bu ihalelerde üstlendiği görev, hem milli şebekenin modernizasyonuna katkı sunacak hem de şirketin ciro ve ihracat potansiyelini destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili açıklamada, yıl içinde teslim süreçlerinin başlayacağı dile getirildi.

KIRAÇ GALVANİZ

Bozüyük’teki tesis yatırımı bitmek üzere. Tesise taşınma haziran ayında. Rekabet gücü artıyor

Kıraç Galvaniz, büyüme vizyonu çerçevesinde Bozüyük OSB’deki yeni entegre tesis yatırımında sona yaklaştı. Toplam 54.476 m2 alan üzerine inşa edilen, tesis; metal imalat, galvanizleme ve idari ofis olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Şirketin Bursa’da kiralık olarak yürüttüğü imalat faaliyetleri, 10 Haziran itibarıyla yeni tesise taşınırken tam kapasite üretime geçilecek. Projenin ikinci önemli ayağı olan sıcak daldırma galvanizleme bölümü ise 14 Temmuz günü devreye alınacak. Bu ünite Avrupa standartlarında teknolojik donanımıyla öne çıkıyor ve galvaniz sektöründe verimlilik, çevre dostu üretim ve otomasyon alanlarında önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Yatırım tamamlandığında üretim kapasitesi katlanarak artacak ve Avrupa’da da rekabet avantajı sağlayacak