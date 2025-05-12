Piyasada baskı olsa da avantaj kârlı hisselerde

Türk Lirası gecelik referans faizi 9 Mayıs itibarıyla %48,99 seviyesinde bulunurken üç haftayı geçkin süredir aynı seviyede duruyor. Dolar/ TL kuru mart ortasından bu yana 36,60 seviyesinden 38,75’e yükseldi. Aynı dönemde Dolar Endeksi 104’ten 100’e gerilerken TL’deki değer kaybı sürdü. TL faizlerinin zirvede sabitlenmesi kısa vadeli getiriyi baskı altına alıyor. Yatırımcı dikkatini değerlemelere ve şirket performansına çevirmiş durumda.

Emlak Konut GMYO, Eczacıbaşı İlaç, TSKB, Halkbank ve Vakıfbank düşük piyasa çarpanlarına sahip bulunurken son çeyrekte %45’in üzerinde net kâr artışı kaydetti. Söz konusu hisseler, özellikle PD/DD oranı 1’in altında olmaları nedeniyle dikkat çekiyor.

Bankalar ucuz ama baskı altında

Yılbaşından bu yana Akbank ve Yapı Kredi Bankası %21, Garanti Bankası ise %15 değer kaybetti. Söz konusu hisselerin tamamında PD/DD oranı hâlâ 1’e yakın veya altında seyrediyor. Sektörde kâr artışı sınırlı kalırken, fiyatlama açısından hâlâ temkinli bir görünüm sürüyor. Düşük değerleme cazip görünse de sürdürülebilir kârlılık arayan yatırımcı, daha net bilanço gücü olan hisselere yöneliyor.

Yeni haftada Türkiye’de perakende satış hacim, ödemeler dengesi, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi gibi kritik veriler bekleniyor. Yurtdışında ise ABD TÜFE ve ÜFE, Euro Bölgesi büyüme verileri izlenecek. Fed’in faiz patikası üzerindeki belirsizlik ve kurumsal kârlar üzerindeki kur geçişkenliği, hisse seçiminde temkinli adım atılmasını zorunlu kılıyor.

ZEYNEP’E SOR

SABİT FAİZLİ TAHVİL Mİ, DEĞİŞKEN FAİZLİ TAHVİL Mİ?

Sabit faizli tahvil; sabit getiri, basit ve anlaşılır, düşen enflasyonda avantaj. Faiz ve enflasyon artışıyla fırsatları kaçırma riski, esnekliğin olmaması.

Değişken faizli tahvil; faiz artışından yararlanma, piyasaya uyum, kısa vadeli. Belirsizlik, volatiliteye duyarlılık, faiz düşünden etkilenme.

Ekimde iki şirketi alacağını duyurmuştu. Yaptığı inceleme sonrasında almaktan vazgeçti

Türk Traktör’ün iki şirketi almaktan neden vazgeçtiğini öğrenebilir miyim? / Burhan Günay

Burhan, şirketlerin satın almaları, sadece uyum değil, aynı zamanda kapsamlı bir finansal, hukuki ve operasyonel incelemeyi gerektirir. Yapılan detaylı incelemeler, satın alınacak şirketin gerçek durumu hakkında net bir tablo verir. Tespit edilen olumsuzluklar ya da riskler, sözleşmeye konulan “kapanış koşulları” tamamlanmadıkça alımın iptaline neden olabilmektedir. Türk Traktör’ün daha önce duyurduğu, Kayhan Ertuğrul Makina ile Terramak Tarım Makinaları’nın paylarını devralma sürecinin iptali de benzer bir durum içeriyor. Şirketin yaptığı incelemelerde tespit edilen bulgular, alım işleminin iptaline sebep olmuş görünüyor.

Yeni yatırımı 2026’nın ilk yarısında devreye giriyor. İhracat potansiyelini büyütmesi bekleniyor

Çimsa’nın Mersin fabrikasındaki çalışmaları ne zaman bitiyor? Şirketin kârına katkısı ne olur? / Hayati Serttaş

Hayati, çimento sektöründe özel çimentolar gibi katma değerli ürünlere yönelen firmalar, sadece hacim değil aynı zamanda kârlılıkta da ciddi sıçramalar sağlayabilir. Bu tür yatırımlar, ilk bakışta yük gibi görünse de, uzun vadede önemli avantajlar sağlar. Çimsa›nın Mersin fabrikasında sürdürdüğü CAC üretim tesisi yatırımı da benzer nitelikte. Şirketin 131 bin tonluk üretim kapasitesi %50 artırılarak 197 bin tona çıkarılıyor. 66 bin tonluk ek kapasiteyi sağlayacak tesisin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Yeni CAC tesisinin devreye girmesiyle birlikte şirketin özel ürün segmentindeki ihracat potansiyeli artacak

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy’ün GMC fonu, gümüş yatırımıyla kazandırmayı hedefliyor

Gümüş Fon Sepeti Fonu (GMC), gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonlarına yatırımda bulunarak gümüş piyasasındaki fiyat hareketlerinden yararlanmayı hedefliyor. 913 milyon TL’lik büyüklüğe sahip olan fonun doluluk oranı %27,13 ve 8.969 yatırımcısı bulunuyor. Portföyün %70’i yabancı BYF’lerde, %19’u yerli BYF ve %11’i yatırım fonlarında konumlanıyor. Yapısı, değerli metallerin küresel talep artışından faydalanmak isteyen yatırımcılara uygun. GMC, son 1 yılda %37,50’lik getiri yakalarken portföy çeşitliliği arayan yatırımcılar için güçlü bir alternatif sunuyor. Gümüşteki yükselişe paralel olarak yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği performans ise %21,12. Mayıs ayında 146,3 milyon TL nakit çıkışı gözlenen fon, orta ve uzun vadede emtia yatırımı arayışında olan yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Timur Gayrimenkul, %67,43 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Timur Gayrimenkul, 09.05.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %55 olurken, bileşik faizi de %67,43’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 08.08.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,71 olacak.

% 55 YILLIK BASİT FAİZ

9 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Timur Gayrimenkul’ün çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı, TLREF’in 6,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 09.05.2025 olurken, piyasada TRFTIMG82512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GALATA WİND

Mersin RES ek kapasite yatırımıyla kurulu gücünü artırdı. Yıllık üretimi %50 artıyor

Galata Wind Enerji, geçtiğimiz şubat ayında duyurduğu Mersin RES ek kapasite yatırımını tamamladı. 3 Mayıs itibarıyla devreye alınan beş yeni rüzgar türbiniyle birlikte santralin toplam kurulu gücü 93,7 MWm / 89,65 MWe’ye yükseldi. Kapasite artışıyla Mersin RES’in yıllık enerji üretiminde yaklaşık %50 artış gerçekleşmesi hedefleniyor. Galata Wind, rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu konumunda. Şirket, 2030 yılına kadar toplam kurulu gücünü 1.000 MW’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Mersin’de gerçekleştirilen yatırımla Galata Wind’in toplam kurulu gücü 347,9 MW’a ulaştı. Ek kapasite yatırımı, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini destekliyor. Yüksek türbin teknolojilerinin tercih edilmesi, kârlılığı artıracak.

KALEKİM

Mersin tesisi açılınca Diyarbakır tesisinin üretimi durdurulmuştu. Yeniden devreye alındı

Kalekim’in bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor, Kasım 2023’te Mersin’de devreye aldığı üretim tesisiyle birlikte faaliyetlini bir süre durdurduğu Diyarbakır’daki tesisini yeniden devreye aldı. Yaklaşık 25.000 ton yıllık üretim kapasitesine sahip Diyarbakır tesisi, yeniden devreye alınarak şirketin operasyonel gücünün artırılması amaçlandığı anlaşılıyor. Yapı kimyasalları alanında Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olan Kalekim, stratejik coğrafi dağılım hedefi doğrultusunda farklı bölgelerdeki üretim noktalarıyla hem lojistik avantaj yaratmayı hem de müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor. Diyarbakır tesisinin yeniden açılması bu açıdan değerlendirildiğinde, Güneydoğu Anadolu ve çevre iller için daha etkin bir tedarik zinciri anlamına geliyor.

FORTE BİLGİ

Milsoft’u satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Sonucuna göre süreç devam edecek

Forte Bilgi İletişim, savunma sanayi yazılımı sektöründe önemli bir adım atıyor. Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın %100 iştiraki olan SSTEK’e ait Milsoft Yazılım’ı devralmak üzere yürüttüğü süreçte Rekabet Kurumu’na resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Forte, geçtiğimiz martta, Milsoft’u devralmak üzere SSTEK ile görüşmelere başladığını duyurmuştu. Söz konusu gelişme, firma açısından savunma sanayine özgü yazılım çözümleri alanında stratejik bir büyüme hedefi taşıyor. 1998 yılında kurulan Milsoft, güvenlik, haberleşme ve savunma teknolojilerine yönelik çözümler geliştiriyor. Rekabet Kurumu’nun vereceği karar, satın alma işleminin devamı açısından belirleyici olacak. Devralma gerçekleşirse, Forte’nin savunma sanayiindeki teknik kapasitesi genişleyecek.