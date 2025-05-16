Değeri en yüksek 6 hissenin yıllık getirisi ekside kaldı

Piyasa değeri en yüksek 10 hisseden 6’sı, son bir yılda yatırımcısına kaybettirdi. Koç Holding, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları gibi sektörlerin büyük oyuncuları yıllık bazda gerileyen hisseler arasında yer aldı.

Son bir yılda sanayi öncüsü şirketler borsada değer kaybı yaşadı. 390 milyar TL’lik piyasa değeriyle BIST 100 Endeksin lokomotif hisselerinden olan Koç Holding, son bir yılda yüzde 34,61 oranında değer kaybetti. Borsanın diğer önemli şirketlerinden Ford Otosan ve Tüpraş da %16 seviyelerinde düşüş yaşadı. Bu tablo, son bir yılda sanayinin öncü şirketlerinin piyasa baskısından kaçamadığını gösteriyor. Söz konusu durum borsanın geneline de olumsuz yönde yansıdı. BIST 100 Endeksi son bir yılda %4,64 oranında değer kaybetti

Bankacılıkta zayıf seyir sürüyor

İş Bankası, Akbank ve Türk Hava Yolları gibi yüksek hacimli hisseler yıllık bazda negatif bölgede kalan firmalar arasında yer aldı. Türk Hava Yolları, %3,63’lük düşüşle yıl boyunca güçlü bir ivme sergileyemezken, bankalarda düşüşler %18’e kadar ulaştı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların ve sektörel baskının hâlâ hissedildiğini işaret ediyor. Büyüklüğün artık yeterli olmadığı, hisse bazlı performansın belirginleştiği bir dönem yaşanıyor. Aselsan ve Enka gibi hem büyük hem de kazandıran istisnalar dışında, yatırımcıların şirket seçimini yalnızca değerle değil, büyüme, kârlılık ve özellikle de beklentiyle birlikte ele alması gerekiyor.

F/K oranlarında öne çıkanlar

Aselsan 40,25 F/K oranıyla listede en yüksek çarpanla işlem gören hisse konumunda bulunuyor. Bankacılık sektöründe yer alan Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası ise 5–6 aralığında düşük F/K oranlarıyla öne çıkıyor. Bu fark, yatırımcının teknoloji ve savunma gibi sektörlerde kâra daha yüksek prim verdiğini, bankalarda ise temkinli fiyatlama davranışını sürdürdüğünü gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

NET SATIŞ BÜYÜMESİ Mİ, BRÜT KAR BÜYÜMESİ Mİ?

Net satış büyümesi; pazar büyümesi, talep gücü, ölçek ekonomisi, açılım, güven. Kârın garanti olmaması, şişme riski, maliyet artışı, uyumsuzluk riski.

Brüt kar büyümesi; kârlılık kalitesi, maliyet performansı, verimlilik, fiyatlama gücü. Yanıltıcılık riski, geçicilik olasılığı, karşılaştırma zorluğu.

Düzenli temettü veriyor. Çoğu zaman taksitler halinde ödeme yaparken bu yıl üç taksit olacak

BİM’in bu yıl temettüyü kaç parçada vereceğini öğrenebilir miyim? / Ziya Döğer

Ziya, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için düzenli temettü ödemesi yapan şirketler, istikrarlı gelir elde etme fırsatı sunduğundan cazip görülür. Çoğu firma temettüyü tek seferde verirken kimi firmalar taksitler halinde ödeme yapabilmekte. Düzenli temettü veren BİM, ödemeyi çoğunlukla taksitler halinde gerçekleştirenlerden. Bu yıl da üç taksit halinde ödeme yapacak. İlk ikisi 18 Haziran ve 17 Eylül tarihlerinde brüt 3,95 TL olarak; üçüncüsünü de 17 Aralık günü brüt 4,94 TL’den gerçekleştiriyor. Ödenecek toplam temettü, dağıtılabilir kârın %47’sine denk geliyor. Hissenin fiyatı ise yıl başından bu yana zayıf bir seyirle %6,05 geriledi.

Geri alım kararı tek başına fiyatı çıkarmaz. Alımın büyüklüğü ve beklentiler de etkilidir

Akfen Yenilenebilir Enerji’de geri alımlara rağmen fiyatın yükselmeme sebebi nedir? / Hakan Özkan

Hakan, şirketler geri alım programıyla kendi paylarını alırken aynı zamanda toplam arzı azaltmayı hedefler. Bunun neticesinde hissenin fiyatı desteklenir. Bu tür programlar aynı zamanda yatırımcılara “şirket kendi hissesine güveniyor” sinyali verir. Ancak geri alımın etkisi sadece işlem yapmakla değil, alımın büyüklüğü, piyasa duyarlılığı ve hisseye dair beklentilerle de yakından alakalıdır. Akfen Yenilenebilir Enerji, geçtiğimiz 25 Mart’tan bu yana fiili dolaşımdaki payın sadece %0,47 gibi oldukça düşük bir kısmını geri aldı. Söz konusu miktar, hisse üzerinde güçlü alım baskısı için yeterli gelmezken, fiyat son bir ayda %6,84 geriledi.

YATIRIM FONLARI

Aktif Portföy’ün ESG fonu, sürdürülebilirlik temasıyla getiri arayışını öne çıkarıyor

ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fonu (ESG), çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerine duyarlı şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. Fon portföyünün %43,4’ü hisselere, %20,5’i yabancı BYF’lere, %16’sı eurobondlara ve %14,4’ü yatırım fonlarına ayrılmış durumda. ESG kriterlerini benimseyen şirketlere odaklanan yapı, etik yatırım arayan yatırımcılara hitap ediyor. Fon, orta düzey risk profiliyle 100,4 milyon TL büyüklüğüyle %6,3 doluluk oranına sahip. Yatırımcı sayısı ise hayli düşük olup sadece 94 kişiyle sınırlıyken son iki ayda nakit çıkışı gözleniyor. Yılbaşından bu yana performansı %3,55 oranında gerçekleşti ve son bir yıllık getiri de %15,2 seviyesinde bulunuyor. ESG, sürdürülebilirlik temasıyla getiriyi artırma hedefiyle hareket ediyor.

TAHVİL

Invest-Az Yatırım %63,99 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Invest-Az Yatırım, 14 Mayıs 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 120.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %54,20 olurken, bileşik faizi de %63,99’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 24 Eylül 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %19,75 olacak.

% 54,20 YILLIK BASİT FAİZ

14Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Invest- Az Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %54,20 basit faiz oranı, TLREF’in 5,21 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2025 olurken piyasada TRFIAZY92516 ISIN kodu ile işlem görecek

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AYGAZ

Üretim üssü değişikliğine gidiyor. Osmaniye’de kendi fabrikasına taşınırken verimliliği artacak

Aygaz, LPG ekipmanları üretimini daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla önemli bir operasyonel değişikliğe gidiyor. Şirket, Gebze OSB’deki mevcut üretim tesislerini 2025 ve 2026 yıllarında kademeli olarak Osmaniye Toprakkale’deki kendi fabrika binasına taşıma kararı aldı. Taşınmanın tüp, valf, regülatör ve tank gibi LPG ekipmanlarının üretildiği tesislerle ilgili olduğu belirtildi. Şirket, bu stratejik hamleyle Doğu ve Güneydoğu pazarlarına daha yakın bir konumlama yapacağı gibi tedarik zinciri verimliliğini da artırmış olacak. Ayrıca, üretim süreçlerini merkezileştirerek operasyonel esneklik kazanmayı hedeflediği anlaşılıyor. Aygaz, son açıkladığı 2025 üç aylık mali tablolarında gelirini düşürürken kârı sembolik düzeyde gerçekleşti.

KOÇ METALURJİ

Yatırımın ilk adımını attı. Çinli firmayla anlaştı. Toplamda 60 milyon dolarlık yatırıma gidiyor

Koç Metalurji, halka arz sonrası taahhüt ettiği yatırımlar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Osmaniye OSB’de kuracağı yeni haddehane için 21,5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Çinli firmayla imzalanan anlaşma, toplamda 60 milyon dolarlık yatırımın ilk adımını oluşturuyor. Projenin finansmanı için TSKB’den 25 milyon dolarlık 7 yıl vadeli kredi alıyor. Demir çelik sektöründe kütükten mamul üretimi için planlanan yeni tesis, Türkiye’de ilk defa tav fırını kullanılmadan üretim yapacak bir model olacak. Bu teknolojiyle doğalgaz tüketimi sıfırlanırken, enerji verimliliği yüksek motorlarla üretim gerçekleştirilecek. Karbon salımında önemli bir azalma sağlanacak. Yeni teknolojisiyle hataların azaltılması, kalite ve hassasiyetin ise artırılması hedefleniyor.

LİNK BİLGİSAYAR

Üniversitenin bilgi sistemlerine ilişkin yazılım geliştirecek. Girişim yeni bir pazar açılımı olabilir

Link Bilgisayar, yazılım geliştirme kabiliyetini yükseköğretim sektörüne entegre etmek amacıyla Katip Çelebi Üniversitesi ile iş birliğine gidiyor. Sözleşme kapsamında, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre çalışacak yazılım geliştirecek. Dijital dönüşüm ve veri yönetimi alanlarında geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi planlıyor. Link Bilgisayar’ın iş birliğiyle sadece bu üniversiteye değil, potansiyel olarak tüm yükseköğretim ve kamu kurumlarına hizmet edecek bir yazılım mimarisi geliştirme hedefi olduğu anlaşılıyor. Projenin hayat bulması halinde şirketin kurumsal pazar payını büyütme hedefine güçlü bir katkı sağlaması beklenmeli. Bu durum aynı zamanda firmanın dijital kamu çözümlerindeki konumuna da önemli bir destek olacaktır.