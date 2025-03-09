TÜED'den 2000 sonrası emekliler için intibak talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli maaşlarındaki eşitsizliklerin sona erdirilmesi için 2000 sonrası emekli olanlara intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti. Dernek tarafından yapılan açıklamada, 2024 Ocak ayında gerçekleştirilen maaş artışlarının emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ve yaşam standartlarıyla uyumsuz olduğu dile getirildi.

TÜED Başkanlar Kurulu, 7 Mart 2025 tarihinde Ankara'da bulunan Genel Merkez binasında toplandı. Toplantıda ülkenin ekonomik durumu ve emeklilerin karşı karşıya olduğu zorluklar ele alındı. Dernek, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, siyasetin ötesinde ortak bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, 2000 sonrası emeklilerinin aylık hesaplama sistemindeki değişiklikler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadığı, bu sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi.

"Emekli aylıklarındaki eşitsizlik çözülmeli"

TÜED Başkanlar Kurulu tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, özellikle 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarının, daha önce emekli olanlarla eşitlenmesi gerektiği vurgulandı. Başkanlar Kurulu, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin sadece bir zamla çözülemeyeceğini, bu sorunun çözülmesi için, tüm çalışma sürelerini kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti. Bu sistemde, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olan emeklilerin aylıklarının eşitlenmesi gerektiği ifade edildi.

Seyyanen zam talebi

Açıklamada, emekli maaşlarına yapılan yüzdelik zamların kısa süre içinde değer kaybettiği ve emeklilerin alım gücünde ciddi kayıpların yaşandığına dikkat çekildi. TÜİK tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarının, çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmadığı ve bu nedenle yüzdeli zamlara güvenmenin emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamadığı belirtildi. Bu bağlamda, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması gerektiği vurgulandı.

"Bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler güncellenmeli"

Emeklilerin bir diğer önemli beklentisi ise dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyelerinin güncellenmesi oldu. 2018 yılında uygulamaya konan bayram ikramiyesinin yıllık TÜFE artışlarına göre güncellenmesi gerektiğini belirten TÜED, emeklilerin bu konuda yıllardır beklenti içinde olduğunu ifade etti.

TÜED, ayrıca emeklilere ödenen ek ödeme oranlarının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şu anda ödenen yüzde 4-5 arasındaki ek ödeme oranlarının, artan vergiler ve enflasyon karşısında anlamını yitirdiğini belirten Dernek, bu oranın yüzde 10’a yükseltilmesi gerektiğini savundu.