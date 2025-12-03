TÜİK açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

En çok taze sebzeler ucuzladı

Evcil hayvanlarla ilgili ürünler %16,97 ile ilk sırada

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler ve hizmetler arasında evcil hayvanlarla ilgili ürünler %16,97 ile ilk sırada yer aldı. Bunu hava yolu ile yolcu taşımacılığı %14,27, paket turlar %12,79, patates %6,90 ve margarin %6,59 ile takip etti. Diğer sağlık ürünlerinde (hasta bezi gibi) %6,01, tereyağı %5,89, şarküteri ürünlerinde (sucuk, sosis, salam gibi) %5,50, spor, kamp ve açık hava eğlence malzemelerinde %5,18 ve yaygın eğitim hizmetlerinde (dershane ve kurslar) %4,63 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Fiyatı en çok düşen ürünler arasında taze sebzeler %9,52 ile ilk sırada yer aldı

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Kasım ayında fiyatı en çok düşen ürünler arasında taze sebzeler (patates hariç) %9,52 ile ilk sırada yer aldı. Bunu tavuk eti %8,64, yumurta %8,38 ve taze balık %7,07 ile takip etti. Otel, pansiyon gibi konaklama hizmetlerinde %5,20, bebek giyim ürünlerinde %4,07, elektrikli küçük ev aletlerinde %3,23, taze meyvelerde %2,91, makarna çeşitlerinde %2,71 ve çatal-bıçak takımlarında %1,91 oranında fiyat düşüşü kaydedildi.