Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon rakamlarına göre memur maaşları

Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyuruldu. Aylık enflasyonun %0,87, yıllık enflasyonun ise %31,07 olarak duyurulmasıyla birlikte 2026 Ocak ayında maaşlara yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Ocak ve Temmuz dönemlerinde yılda iki kez zam alan memurlar, yeni dönem maaş hesaplaması için son iki veriden biri olan Kasım enflasyonunu dikkate alarak hesaplamalarını süratlendirdi.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

TÜFE verilerine göre Temmuz’da %2,06, Ağustos’ta %2,04, Eylül’de %3,23 ve Ekim’de %2,55 olan enflasyon rakamları üzerinden yapılan 4 aylık hesaplama sonucunda memur zammı enflasyon farkı %16,55 olarak ortaya çıkmıştı. Son olarak Kasım ayında açıklanan %0,87’lik artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı %17,55 seviyesine yükseldi.

Bu rakamlar yeni yılın ilk altı ayında uygulanacak zam oranının temelini oluştururken, Aralık ayı verisiyle birlikte 2026 Ocak zam oranı kesinlik kazanacak. Aralık enflasyonu da hesaplamaya dâhil edildikten sonra memur maaşlarında toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı birlikte uygulanacak ve nihai oran ortaya çıkacak.

5 aylık enflasyon rakamlarına göre memur maaşları zammı

TÜİK’in son raporunda TÜFE’nin bir önceki aya göre %0,87, yılın başına göre %29,74, yıllık bazda ise %31,07 arttığı belirtildi. Ayrıca on iki aylık ortalamalara göre enflasyon %35,91 olarak kaydedildi. Bu veriler, 2026 Ocak memur maaşlarının mevcut hesaplamalar doğrultusunda ciddi bir artış göstereceğine işaret ediyor.

Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı belirlenmiş olacak ve zamlı maaşlar Ocak ayında hesaplara yatırılacak.