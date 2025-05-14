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TÜİK açıkladı! Süt üretiminde mart ayında artış gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı, ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Haber Merkezi
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TÜİK açıkladı! Süt üretiminde mart ayında artış gerçekleşti
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TÜİK, 2025 yılı mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,4 azaldı

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 0,4 azaldı, yoğurt üretimi yüzde 1,0 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 6,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,8 arttı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,4 azaldı, ayran ve kefir üretimi yüzde 3,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,9 arttı.

Bir önceki ay 897 bin 358 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyon 15 bin 647 ton oldu. Bir önceki ay 132 bin 720 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 11,9 oranında artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti.

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