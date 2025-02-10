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TÜİK: Büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık 17 milyon, küçükbaş sayısı 54,9 milyon oldu

Büyükbaş hayvan sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bine, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 4,8 yükselişle 54 milyon 903 bine yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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TÜİK: Büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık 17 milyon, küçükbaş sayısı 54,9 milyon oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 artarak 16 milyon 986 bine çıktı. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 2,5 artışla 16 milyon 824 bin, manda sayısı da yüzde 0,2 yükselişle 162 bin 51 oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 54 milyon 903 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 4,8 yükselerek 44 milyon 81 bin, keçi sayısı ise yüzde 5 artışla 10 milyon 822 bin başa çıktı.

Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı

Bal üretimi 2024'te 2023 yılına kıyasla yüzde 16,9 azalarak 95 bin 492 ton oldu.

Yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde yüzde 8,6 artarak 85 ton olarak belirlendi.

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