TÜİK'in eski Başkanı Aydemir isyan etti: Enflasyon değil soygun bu!
TÜİK’in eski Başkanı Aydemir, ABD ve Türkiye’de satılan aynı oyuncağı paylaşırken, Türkiye’deki fiyat farkına dikkat çekerek, “Enflasyon değil soygun bu” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, aynı ürünün ABD ve Türkiye fiyatlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil” dedi.
Aynı oyuncak ABD’de 5 dolara satılırken, Türkiye’de ise 1.300 TL’ye, dolar bazında da yaklaşık 36 dolara satıldığı hesaplandı.
Aydemir, paylaşımında şunları söyledi:
“Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil. ABD Walmart'ta 5 dolara satılan bir oyuncak Türkiye’de 1300 TL. Enflasyon değil soygun bu.”
Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil.— Birol Aydemir (@BirolAydemir15) March 8, 2025
ABD Walmart'ta 5 dolara satılan bir oyuncak Türkiye’de 1300 TL. Enflasyon değil soygun bu. pic.twitter.com/HairvJUgGi