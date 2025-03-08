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TÜİK'in eski Başkanı Aydemir isyan etti: Enflasyon değil soygun bu!

TÜİK’in eski Başkanı Aydemir, ABD ve Türkiye’de satılan aynı oyuncağı paylaşırken, Türkiye’deki fiyat farkına dikkat çekerek, “Enflasyon değil soygun bu” dedi.

Haber Merkezi
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TÜİK'in eski Başkanı Aydemir isyan etti: Enflasyon değil soygun bu!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir, aynı ürünün ABD ve Türkiye fiyatlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil” dedi.

Aynı oyuncak ABD’de 5 dolara satılırken, Türkiye’de ise 1.300 TL’ye, dolar bazında da yaklaşık 36 dolara satıldığı hesaplandı.

Aydemir, paylaşımında şunları söyledi:

“Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil. ABD Walmart'ta 5 dolara satılan bir oyuncak Türkiye’de 1300 TL. Enflasyon değil soygun bu.”

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