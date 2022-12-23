TÜİK'in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı’ açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin daha etkin, görselliği güçlü ve kullanıcı odaklı internet tabanlı bir platformda yayımlanması amacıyla hazırladığı ‘Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı’ açıldı.

Söz konusu göstergelere ilişkin bundan sonra TÜİK haber bülteni yayımlanmayacak, verilerin takibi hazırlanan internet sitesinden yapılacak.

25 Eylül 2015'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’, 2016-2030 dönemini kapsayan 15 yıl boyunca tüm dünyada insanların refah içinde yaşaması için takip edilecek amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli araçları içeren bir eylem planı olarak kabul edilmişti.

Türkiye'ye ilişkin 17 sürdürülebilir kalkınma amacı, 169 hedef ve 248 tekrarlı (232 tekil) göstergeye dayanan bu eylem verileri, TÜİK'in yeni portalı üzerinden takip edilebilecek.

Portalda ‘Yoksulluğa son’, ‘Sağlıklı ve kaliteli yaşam’, ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘Erişilebilir ve temiz enerji’, ‘Eşitsizliklerin azaltılması’, ‘Barış, adalet ve güçlü kurumlar’, ‘Sudaki yaşam’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve altyapı’ gibi toplam 17 başlıkta sürdürülebilir kalkınma amaçları yer alıyor, söz konusu amaçlar altında kategorize edilen birçok veri kamuoyuna sunuluyor. Portala "http://sdg.tuik.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.