Tüketici güven endeksi yüzde 2,9 geriledi
Tüketici güven endeksi, mart ayında yüzde 2,9 gerileyerek yüzde 80,1 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı; şubat ayında 82,5 olan endeks, mart ayında 80,1 oldu.
Tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığı belirtildi.