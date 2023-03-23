Tüketici güven endeksi yüzde 2,9 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı; şubat ayında 82,5 olan endeks, mart ayında 80,1 oldu.

Tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığı belirtildi.