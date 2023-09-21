Tüketici güveni Eylül’de toparlandı

Ali Orhan YALÇINKAYA

Ağustos’ta 68.0 değeri ile son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen Tüketici Güven Endeksi (TGE) Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 5.1 oranında artarak 71.5 değerine yükseldi.

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan dört alt endeksten hepsinin Eylül ayında yükseldiği görülüyor.

Bunlardan hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 0.1, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7.8, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 8.1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 4.2 oranında arttı.

Endeksin alt detaylarında işsiz sayısı beklentisinin yüzde 6.3 oranında gerilediği görülüyor. Öte yandan tüketiciler nezdinde otomobil satın alma ihtimali yüzde 6.1 azalırken, konut satın alma ihtimalinin yüzde 17.5 oranında arttığı izleniyor.

Haziran ayından itibaren yükseliş eğilimi içerisine giren gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış beklentisinin Eylül ayında azalışa döndüğü dikkat çekiyor.

Benzer şekilde tüketici güvenini ölçen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 18.16 artarak 69.53 değerini almıştı. Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 17.18 artarak 75.32 değerini alırken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 10.29 artarak 67.08 değerine yükselmişti.

Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme izlenmiş, Ağustos ayındaki para politikası ve Eylül başında açıklanan OVP ile ekonomi politikalarına olan güvenin artması bu gelişmenin bir nedeni olarak öne çıkmıştı. Ülke not görünümüne ilişkin olumlu gelişmelerle döviz kurlarında izlenen göreli istikrar da bu iyileşmeye katkı sağlamıştı.

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi olarak takip edilen banka ve kredi kartı harcama tutarları incelendiğinde ise 8 Eylül ile biten haftada toplam işlem tutarının Ağustos sonuna göre yüzde 0.9 oranında artarak 177.7 milyar TL seviyesine yükseldiği görülüyor.