Turizm sektörü kışı sıcak geçirecek

Selenay YAĞCI/İSTANBUL



■ Pandemi kısıtlamalarının bütünüyle kalktığı ilk kış, Türkiye turizmine yaradı. Ertelenen taleplerin de etkisiyle kış sezonunda oteller erkenden dolmaya başladı. Türkiye, fiyat avantajıyla öne çıkıyor.

■ Yurtdışından gelen turistin payının bu yıl yüzde 40’lara çıkması bekleniyor. Erken rezervasyon kampanyaları başladı. Rezervasyonlarda yüzde 200’e varan artışlar yaşanıyor.

Turizm sektörünün kış turizmi ile ilgili beklentisi bu yıl çok yüksek. Turizmde bu yıl son 5 yılın en hareketli kış sezonunun yaşanması bekleniyor. Pandemi kısıtlamaların olmadığı ilk yaz sezonunu yüksek dolulukla tamamlayan Türk turizmi, ilk kış için hazırlıklara erken başladı.

Ertelenmiş tatillerin gerçekleştirileceği ilk kış sezonu olacağı için önceki yıllara göre rezervasyonlar erken talep görüyor. Rezervasyonlarda yüzde 200’e varan artışlar yaşanıyor. Acentaların erken rezervasyon kampanyaları yaptığı bu kış sezonunda Türkiye, fiyat avantajıyla yurtdışından da öne çıkıyor.

Termal sağlık turizmi ve kayak turizmi için talep oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Kış sezonunda pandemi öncesinden yurtdışının payı yüzde 25 seviyesindeyken, bu pay şu anda yüzde 35’e çıktı. Bu sezon yüzde 40’lara ulaşması bekleniyor. Sektör temsilcileri, Rus ve İranlı turistlerin yanısıra bu yıl Avrupalı turistlerin de Türkiye’nin gözde kayak merkezlerine yoğun talep gösterdiğine ve rezervasyonlardaki hareketliliğe dikkat çekiyor.

Yüzde 90 doluluk bekleniyor

Seyahat acentaları bu yıl, kış turizmi açısından önceki yıllara nazaran daha hareketli bir sezon ve otellerde yüzde 90 doluluk bekliyor. Pandemi öncesi yıl olan 2019’da Türkiye, Aralık-Ocak-Şubat aylarında yaklaşık 5,5 milyon yabancı turist ağırlamıştı.

Kayak merkezlerine ilgi büyük

Türkiye genelinde kış sporları temalı 29 turizm merkezi bulunuyor. Sektör temsilcileri, özellikle Rusya, İran, Polonya, Ortadoğu ve Avrupa’dan gelen talebin daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Bursa, Erzurum, Erciyes, Kars, Abant ve Afyon bölgelerine ilgi arttı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, otellerde yüzde 90 civarında doluluk beklediklerini belirterek, Türkiye’nin kış turizminin bu sezon en az yaz kadar hareketli geçeceğini söyledi. Bağlıkaya, “Yurtdışı pazarında charter seferler planlandığı için rezervasyonlar daha erken başlıyor. Seyahat acentaları bu yıl, kış turizmi açısından önceki yıllara nazaran daha hareketli bir sezon bekliyor. Kayak merkezlerimize yoğun talepler var” dedi.

Rusların tercihi Kars ve Erzurum

Özellikle Kayseri, Erzurum ve Kars illeri, daha çok Rusya ve İran turistlerinin dikkatini çekiyor. Avrupalı turistlerin tarifeli seferlerle gitmeyi tercih ettiğini söyleyen TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, şunları söyledi: ‘‘Bu yıl Rusya’dan Kayseri’ye haftada 5 gün charter sefer yapılması planlanıyor. Polonya pazarından ise haftada bir charter sefer planlandı. Uludağ Kayak Merkezi’ne genellikle Avrupa pazarından rezervasyon talebi alıyoruz. Ayrıca Orta Doğu ülkelerinden de talep geliyor.” Bağlıkaya, 3 aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 169 artarak 4,7 milyon kişiye yükseldiğini kaydetti.

“İyi bir sezon geçecek”

Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da, “Pandemi sonrası termal, sauna, kapalı havuz ve benzeri alanlarda kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla, kış turizmine olan talebin diğer yıllara oranla bu yıl artış göstermesini bekliyoruz. Termal sağlık turizmi ve kayak turizmi için talep oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Mevsim koşulları kayak için istenilen seviyede giderse, çok daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Yüzde 200 artış bekliyoruz”

Tatilbudur.com Operasyon ve Kontrattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, uzun zamandır 2022-2023 yılı satışlarını yaptıklarını vurgulayarak, kış turizm sezonunun da oldukça iyi gittiğini söyledi. Geçen yıldan ötelenen tatil talepleri, döviz bazında Türkiye’nin sahip olduğu fiyat avantajları, özellikle BDT pazarında Rusya başta olmak üzere Avrupa koridorunun kapalı olmasının Türkiye’ye talebi artırdığını belirten Çubuk, “Tatilbudur olarak rezervasyon bazında yüzde 200’ün üzerinde artış gerçekleştirdiğimizi gözlemliyoruz. Sezon sonunda dış pazarın payı daha da yükselecek” dedi.

“2019 rakamları geçilecek”

Bursa Almira Hotel Yetkileri ise 2019 rakamlarının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyleyerek, şu açıklamayı yaptı: “Son yıllarda kış tatili için de uygulanan erken rezervasyon sistemi artık daha yoğun kullanılıyor, bu sebeple doluluklar bu sezon da yüksek olacak. Euro ve dolar artışı, yakın mesafe, ekonomik sebepler, ile yaşanan vize problemlerinden dolayı iç turizmin canlı olacağını ve 2019 rakamlarını geçeceğimizi öngörüyoruz.”

■ Hareketlilik uçuşlara da yansıdı

Ekim ayında 11 milyon olarak gerçekleşen dış hat yolcu trafiğinde ise bu yıl ilk kez 2019’daki seviyenin üzerine çıkılmış oldu. Antalya Havalimanı’nda dış hat yolcu trafiği 2019’un yüzde 97’si seviyesinde gerçekleşirken İzmir dış hatlarda aynı dönemin yüzde 21, Milas-Bodrum’da ise yüzde 15’in üzerinde yabancı turiste hizmet verildi. Kasım ayıyla birlikte turizmde kış sezonuna girilen bu dönemde Türkiye’ye Almanya, Rusya ve İngiltere’den turist akışının halen devam ettiğini söyleyen Fintables Kurucu Ortağı Yunus Şahin “Termal turizm sezonunun başlamasıyla özellikle bu alanda mevcut dönemdeki yüksek talebin önümüzdeki günlerde de sürmesi öngörülüyor. Avrupalı turistlerin ülkeye gelişiyle, havacılıkta dördüncü çeyrekteki trafik sonuçlarının geçmiş tarihi ortalamaların üzerinde seyretmesi, sektöre dair öne çıkan olumlu beklentilerden bir diğerini oluşturuyor” dedi.

Uzun dönem rezervasyonlarda da artış var

Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı ve NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, 2023’ten beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek şunları anlattı: “Kış rezervasyonları gayet iyi gidiyor. Sömestr tatili için hem Sapanca Hem Afyon otellerimize yoğun bir talep var. Pandemi uzun vadeli rezervasyonlara yaklaşımı değiştirmişti, ancak son dönemde son dakika rezervasyonlar kadar uzun dönem rezervasyonlarda da artış var. Özellikle Rusya, Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere bu kış çok talep gelmesi bekleniyor. Güney Kore, Kazakistan, Türkmenistan gibi BDT ülkelerinden rezervasyonlar alıyoruz.”

Sezon 1 Aralık'ta başlayacak

Dedeman Hotels & Resorts International İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Mısırlı, “Geçen sezon karın erken yağmasıyla birlikte kayak pistlerinin daha aktif ve elverişli olması için pistlere toz kar yağdırarak sezonu başlatmıştık. Bu yıl da 1 Aralık itibarıyla sezonumuzu açacağız. Bu sezonda doluluklarda yerli turistin yüzde 60, yabancı turistin yüzde 40 pay almasını öngörüyoruz. Yılbaşı ve sömestre dönemlerine yönelik beklentimiz ise yüzde 100’e yakın bir doluluk. Önümüzdeki sezonda iç ve dış pazar ilgisinin daha fazla olacağını bekliyoruz.”

Ruslar Bodrum’a yöneldi

BODER Genel Sekreteri ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum’daki Rus turist sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 160-170 bin seviyesine yükseldiğini bildirdi. Girgin, şu bilgileri verdi: “Türkiye, Rusya'nın favori ülkelerinin başında geliyor. Antalya'ya yönelik bu talep artışı Bodrum gibi diğer turizm kentlerini de olumlu etkiliyor. Yurtdışı uçuş kısıtlamalarının kalkması, yapılan tanıtımlar sonucu Bodrum'a olan yurtdışı talep artış eğiliminde. 2022'yi pandemi öncesi ve sonraki süreç olarak değerlendirmemek lazım. 2023 yılında da merkez Avrupa ve Rus pazarındaki bu talep artışı devam edecek.”

“Kayak otelleri açılınca rezervasyonlar artar”

Jolly yetkilileri de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bursa, Erzurum, Erciyes, Kars, Abant ve Afyon bölgelerine ilgi artmakta olup bu sene de bu bölgelerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Eylül ayının sonlarında başladığımız Kış Erken Rezervasyon kampanyamız kapsamında şu an için özellikle doğa otelleri olmak üzere termal otellerdeki rezervasyonlarda bir hareketlilik söz konusu. Havaların biraz daha soğumaya başlaması ile birlikte açılacak olan kayak otellerine rezervasyonlarda da artış olacağını öngörüyoruz.”