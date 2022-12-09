Turizmde 1,5 milyar TL ciroyla, otel zinciri kuracak

Necla DALAN

Tatil.com’u, 600 bin otele ulaşılabilecek portala dönüştürmeyi planlayan CRM, otel zinciri kurmaya da hazırlanıyor. Geçen yıl Fethiye’deki Le Chic otelini bünyesine katan CRM, Ege Bölgesi’nde yeni alımlar için fırsatları değerlendirecek. Bünyesindeki call center ile 100 otele de hizmet veren grubun bu yıl turizmdeki ciro hedefi ise 1,5 milyar TL.

Turizmde Halimax ve CRM Turizm’in ardından sektördeki üçüncü yatırıma Tatil.com ile imza attıklarını söyleyen CRM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Turizm sektöründe 15 yılı aşkın süredir, pazarlama, satış ve dijital marketing hizmeti veriyoruz. Pandeminin getirdiği olumsuzluklardan etkilenen tatil.com, geçen şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu. CRM Grup olarak, marka ve altyapı haklarını satın alarak, tekrardan markayı ayağa kaldırma adımlarımızı attık. Tatil.com yatırımıyla birlikte turizm sektörüne ciddi bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Tatil.com, Türkiye’nin en iyi tatil domainlerinden biri. Global pazarda çok ciddi bir altyapısı var. Hedefimiz tatil.com’u tekrar tüm dünyaya hizmet eden seyahat portalı haline getirmek. Tatil.com’un sıkıntıya düşmeden önce İçerisinde yurtiçi ve yurtdışından toplamda 600 bin otel vardı. Kontratları yenilemeye başladık. Otellere çözümler sunduk, müşteri şikayetlerine öncelik verdik. Hepsini aradık, mağduriyetlerini giderdik. Sonuçta çok değerli bir marka ve ürün sayısını artırarak eskisi gibi güçlü hale getireceğiz” diye konuştu.

İnsansız, dijital otel projesini hayata geçirecek

2024 yılına kadar tekrar sistemde 600 bin otel olması için hedef koyduklarını kaydeden Becer, teknoloji ile otelciliği birleştirerek sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini anlattı. Becer, şöyle devam etti: “30 odanın altındaki küçük otellerin personel ve enerji gibi maliyetleri yüzünden karlılığı düşük oluyor. Bu küçük oteller farklı kullanılabilir. Sadeceoda.com diye tamamen teknolojik bir pazarlama yöntemini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu modelde insan olmayacak, kapılar QR kod ile açılacak. Her kullanım uygulama üzerinden yapılacak, konuklar elektrikten suya her şeyi kullandığı kadar ödeyecek. Çevreye duyarlı, temiz, ucuz ve pratik bir model olacak. Pilot bölge İstanbul olacak. Aplikasyon için çalışmalara başladık. Çok güvendiğimiz bir proje. Butik ve küçük otellerle bu alanda da zincirleşme hedefimiz var.”

17 şirketle halka arz planlıyorlar

CRM Şirketler Grubu’nun turizm dışındaki yatırımları hakkında da bilgi veren Ramazan Becer, bünyelerinde 9 sektörde faaliyet gösteren 17 şirket olduğunu ve holdingleşeceklerini vurguladı. Önümüzdeki süreçte halka açılma planları olduğunu belirten Becer, “Flyzone markası ile Türkiye’nin en büyük trambolin parkı yatırımlarına imza attık. Her yıl 500 bin çocuğu misafir etmekten keyif alıyoruz. Eğlence sektöründe Türkiye’nin ilk oyuncak ve illüzyon müzesi Wox ve Dumadum markalarımızla varız. Fanburger markamızla iki şubeye ulaştık. Lezzetlerimize güveniyoruz ve şube sayısını 15’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sağlık turizminde HealDone markasıyla hizmet verdiklerini kaydeden Becer, şöyle devam etti: “Saç ekimi ve estetik konusunda iki markamız ve iki sağlık turizmi belgemiz var. Avrupalı ve Arap müşterilerimiz yoğunlukta. Bu yıl 3 bin 500 kişi geldi. 5 milyon dolar ciro yaptık. Önümüzdeki yıl hedefimiz 15 milyon dolar ciro yapmak. Dünyada 500 milyar dolarlık bir pazar var sağlık turizminde ve Türkiye’nin bundan aldığı pay sadece 5 milyar dolar. Bu alanda daha gidecek çok yolumuz var.”