Turizmde “taslak” çatlağı

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yasasının değiştirileceğini açıklaması sektörde tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kültür ve turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen ayın sonunda 9 aylık turizm sektörü gelişmelerini paylaştığı toplantıda 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yasasını değiştireceklerini açıklamış ve “Çağın gerisinde kalmış bir yasa. Bununla ilgili detaylı çalışmalara başladık. İlgili kurumlardan görüşlerini almaya başladık. En kısa sürede Meclis’e göndererek yasalaşmasını sağlayacağız” demişti. Bakan Ersoy, daha önce TÜRSAB ile bir taslak hazırlandığının hatırlatılması üzerine de “O taslak TÜRSAB tarafından hazırlanmıştı ve sadece TÜRSAB’ın görüşlerini yansıtıyordu. Biz sektörün tüm taleplerini göz önüne alarak yeni bir yasa tasarısı hazırladık” yanıtını vermişti.

“Taslağı Bakanlıkla birlikte hazırladık”

TÜRSAB bu gelişme üzerine cumartesi günü konuyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, son dönemde 1618 sayılı yasada yapılacak değişikliklerin yeniden gündeme gelmesi üzerine bilgilendirme yapma gereği duyduklarını belirterek geçmiş dönemde hazırlanan taslağı TÜRSAB’ın kendi başına değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hazırladığını vurguladı. Bağlıkaya, “Bu taslağa ‘TÜRSAB’ın yasası’ deniliyor. Bu doğru değil. 2018 yılında çalışmaları başlayan ve 2019 yılında sona eren, Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız bir yasa taslağı var ve biz bu metnin arkasındayız. Hazırlanan taslağın en önemli maddelerinden biri tekele karşı olması. Üyelerimizin haksız rekabete maruz kalmaması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığın ‘paylaşmayın’ şerhi var”

TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever de bakanlık bürokratları ile birlikte 2018 yılında başlayan ve uzun çalışmalar neticesinde 2019 yılında oluşturulan yasa taslağıyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Söz konusu taslağın üyelerle paylaşılmaması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın şerhi bulunduğunu bu nedenle bugüne kadar paylaşılmadığını aktaran Ünsever, gelinen noktada taslağı üyelerle paylaşma kararı aldıklarını vurguladı. Ünsever, TÜRSAB üyelerine gerçekleştirdiği sunumda taslağın başlıca maddeleri arasında yer alan seyahat acentalığı mesleğine giriş koşulları ve kuruluş ücreti, aidatlar, kaçak faaliyetlerle mücadele, ana dilde rehberlik ve rehber zorunluluğu gibi konulara dair bilgiler verdi. Ünsever, kasım ayı başında Bakan Mehmet Ersoy ile görüştüklerini ve acil olarak değişmesi gereken maddeleri şöyle sıraladı: “Seyahat acentası kuruluş işlemlerinin daha hızlı ve etkin olması, asgari sermayenin yeniden düzenlenmesi, yasada belirtilen A-B grupları yerine ihtisas başkanlıklarının olması, cezalar konusunda esnaf ve sanatkarlar atfının kaldırılması ve olası boşluklarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne atıf yapılması, Yabancı acentalara Türk personel ve rehber bulundurma zorunluluğu” Ünsever, bakanlığın hazırladığı taslağın sektöre sunulacak boyutlara gelmediği bilgisini aldıklarını belirtti. Bakanın açıklamasının ardından TÜRSAB bölünecek gibi söylemlerin ortaya atıldığını ifade eden Ünsever, “Biz ihtisas belgesi verelim, şartlarını koyalım diyoruz. Ancak sağlık turizmcileri, hac ve umre acentaları ayrılmak istediklerini söylüyor. Adında Türkiye olan bir birlik TÜRSAB bölünmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, çalışmaların TÜRSAB’ın da içinde bulunacağı liyakatli kişilerden oluşan bir komisyon tarafından yürütülmesi çağrısında bulundu. Taslağın içeriğinin henüz hiçbir STK ile paylaşılmadığını hatırlatan Gem, “Bu yasa taslağının, yaklaşık yirmi farklı turizm segmentinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının bütününü kapsamalı” dedi.

TÜRSAB Başkanı Baş danışmanı ve Passo Tour Genel Müdürü Hamit Kuk da, yasayla ilgili süreçlerini şöyle özetledi: “2018 yılında seçimi kazanan Firuz Bağlıkaya yönetiminin ilk icraatı, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş’a gidip yasa değişikliği konusunu açmasıyla başladı. Bakan Kurtulmuş TÜRSAB’ın önerilerini hazırlayıp Bakanlık yetkililerine sunmasını istedi. TÜRSAB üyelerinden görüş ve öneri istedi ancak 10 binden fazla üyeden sadece 400'ü cevap verdi. TÜRSAB yönetimi ayrıca ihtisas başkanlıklarından da görüş istedi. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarına sunuldu ve yeni yasa taslağını hazırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri taslağı dönemin bakanı Mehmet Ersoy’a sundu. Ardından Bakan Ersoy STK’lar ile görüşerek taslak üzerinde son bir kez daha çalışmak istedi. Bu son toplantıların ardından 3 yıl geçti, araya pandemi de girdi ve yasa hala çıkmadı.”

Hac ve umre acentaları TÜRSAB’dan ayrılmak istiyor

Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, 2022 yılından bu yana bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunda acenteleri temsil ettiği belirterek, “Derneğimizin kurulduğu günden beri ana hedefi , hac ve umreyle iştigal eden seyahat acentalarının kendi birliklerine kavuşması. Bununla ilgili yıllardır girişimlerde bulunuyoruz. Hem Bakanlığımıza hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ulaşabildiğimiz herkese bu talebimizi ilettik. Mecliste görüşülecek olan kanun tasarısında Hac ve umre organizasyonu yapan seyahat acentalarının kendi birliklerine kavuşmasını sağlayacak maddelerin olması en büyük temennimiz” dedi.