Türk-Arap fintek sektörü, Dubai’de bir araya geldi

Birinci Türk-Arap Finans Forumu (TAF-F1), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Yatırım Ajansı resmi desteği ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle Al-Iktissad Wal-Aamal Group tarafından 13 Mart 2023 tarihinde Dubai'de gerçekleşti.

Türkiye ve Arap dünyasından üst düzey yetkilileri, yatırımcıları, fintek liderleri olmak üzere üst düzey katılımcıları bir araya getiren forumun ikincisi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek.

30'u aşkın Türk fintek şirketinin uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği birinci Türk-Arap Finans Forumu’na Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Yaşar Korkmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Konsolosu Onur Saylan ile TÖDEB Yönetimi ve üyeleri katıldı.

“Ülkeler arasındaki iş birliği, sektörde ivmeyi hızlandırmak için fırsat”

Forumun açılış konuşmasını yapan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, BAE ile Türkiye arasında bu ay başında imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın önemine değinerek, anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerine ivme kazandıracağını ifade etti.

Türkiye'deki fintek sektörünün gelişiminden bahseden Bilgetekin, sektörün uluslararası sermaye ve yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Finteklere yönelik hızlandırma programlarının artışı ve girişimcilerin finteklere olan ilgisi ile bu alanda çalışan şirketlerin sunduğu yenilikçi çözüm seçenekleri, yerli yabancı yatırımcılar için fırsat olarak dikkat çekiyor. Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki iş birliği, fintek sektöründeki ivmeyi hızlandırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Bu iş birliği, sınır ötesi ödeme sistemleri, dijital bankacılık ve yatırım platformları gibi alanlarda ortak girişimler oluşturulabilmesini sağlayabilir. Bu anlamda sektörümüzde geliştirilecek yeni stratejik ortaklıklar ile ekonomik fırsatların birlikte değerlendirilmesi hem iki ülke halkına hem de ekonomiye katkı sunacak. Bizler de TÖDEB olarak ödeme ve elektronik para sektörünün gelişimi için mevzuatta kolaylaştırıcı adımların atılmasını sağlamak, yenilikçi ürünlerin yurt dışına çıkışı, finansal ve operasyonel iş birliklerinin kurulması hedefleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.