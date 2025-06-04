Bakan Uraloğlu duyurdu: AJet Şam'a uçak seferleri düzenleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından Suriye'nin başkenti Şam’a uçuşlar başlatacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ilk seferin 16 Haziran’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na yapılacağını, 17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam’a uçuşların başlayacağını belirtti.

Haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacak

Seferler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacağını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam’a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor.”