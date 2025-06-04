  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Uraloğlu duyurdu: AJet Şam'a uçak seferleri düzenleyecek
Takip Et

Bakan Uraloğlu duyurdu: AJet Şam'a uçak seferleri düzenleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Uraloğlu duyurdu: AJet Şam'a uçak seferleri düzenleyecek
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından Suriye'nin başkenti Şam’a uçuşlar başlatacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ilk seferin 16 Haziran’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na yapılacağını, 17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam’a uçuşların başlayacağını belirtti.

Haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacak

Seferler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacağını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam’a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor.”

Amasra'da denizi kirleten kömür ocağına 1,3 milyon TL para cezasıAmasra'da denizi kirleten kömür ocağına 1,3 milyon TL para cezasıEkonomi

 

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrikKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrikGündem

 

 

Ekonomi
THY'den Kurban Bayramı tatili için 378 ek sefer
THY'den Kurban Bayramı tatili için 378 ek sefer
Amasra'da denizi kirleten kömür ocağına 1,3 milyon TL para cezası
Amasra'da denizi kirleten kömür ocağına 1,3 milyon TL para cezası
Bakan Işıkhan: Türkiye'de işsizlik oranı son 20 yılın en düşük seviyelerinde
Bakan Işıkhan: Türkiye'de işsizlik oranı son 20 yılın en düşük seviyelerinde
Fındık ihracatından 1,4 milyarlık gelir elde edildi
Fındık ihracatından 1,4 milyarlık gelir elde edildi
Katılım Emeklilik'in pazar payı yüzde 10’u aştı
Katılım Emeklilik'in pazar payı yüzde 10’u aştı
Rekabet Kurumu'ndan tarla tohumu sektörüne inceleme: 7 şirkete soruşturma açıldı
Rekabet Kurumu'ndan tarla tohumu sektörüne inceleme: 7 şirkete soruşturma açıldı