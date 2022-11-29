Türk çelik sektöründe Hindistan alarmı!

Evrim KÜÇÜK

Yüksek enerji maliyetlerinin baskısını hisseden Türk çelik sektörü şimdi de Hindistan’ın yarattığı stresle karşı karşıya. Hindistan’ın geçtiğimiz günlerde çelik ürünleri ihracatındaki vergiyi kaldırmasının ardından Türk pazarına agresif bir giriş yapabilecekleri endişesi doğdu. Türkiye, Hindistan’dan önemli miktarda yassı ürün ithalatı gerçekleştiriyor. Ayrıca diğer pazarlarda iki ülkenin arasındaki rekabetin artabileceği belirtiliyor.

Enerji fiyatlarının artması ve Türkiye’nin hedef pazarlarında resesyon endişesinin talebi baltalaması nedeniyle Türkiye’nin çelik üretimi ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.8 azalarak 2.9 milyon tona indi. Türk çelik sektöründe enerjinin toplam maliyet içindeki payı yüzde 7’den yüzde 27’ye çıkmış durumda. Maliyet artışının üretimi sekteye uğrattığı bir dönemde Hindistan’ın altında karar üreticiyi daha da d-tedirgin ediyor. Hindistan’ın düşük fiyatları sıkıntı yaratır Hindistan hükümetinin çelik ürünleri üzerindeki ihracat vergilerini kaldırma kararının, Hindistan'ın Türkiye'nin en büyük yassı çelik tedarikçilerinden biri ve aynı zamanda ana ihracat pazarlarında rakibi olması nedeniyle, Türk üreticilerin çelik fiyatları üzerindeki baskının artabileceği uyarısı yapılıyor.

Yassı ürün ithalatı 43 bin tona gerilemişti

Hindistan’ın mayıs ayında getirdiği vergiler sonrasında Türkiye’nin bu ülkeden yaptığı ithalat önemli ölçüde azalmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Hindistan'dan sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2022 yılının ilk yarısında yıllık yüzde 150 artışla 495 bin tona ulaştıktan sonra, vergilerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde 43 bin tona inmişti.

Ancak vergilerin kaldırılmasının ardından yılın ilerleyen aylarında bu ülkeden yapılan sevkiyatlarda bir artış daha görebileceği ve bunun da rekabeti, fiyatlar üzerinde baskıyı artırabileceği uyarısı yapılıyor.

S&P Global'e göre Türkiye menşeli sıcak rulo fiyatı Mart ortasında ulaştığı yıl içi yüksek en seviye olan 1.200 dolar/ton seviyesinden 10 gün önce 635 dolara geriledi.

Asya’nın çelikte kapasite fazlası risk oluşturuyor

Malezya’da düzenlenen Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) konferansında 2019 yılından bu yana tartışılan ASEAN bölgesindeki kapasite fazlası problemi ele alınan en önemli konulardan biri oldu. ASEAN bölgesinde açıklanan yeni kapasite artırma projelerinin yıllık 92 milyon ton ham çelik üretim kapasitesi gerektireceği ve bunun 0.8 milyon tonunun yüksek fırınlı entegre tesisler tarafından 2.2 milyon tonunun da elektrik ark ocakları tarafından üretileceği belirtiliyor. Bölgede mevcut kapasitenin 72 milyon ton olduğu göz önüne alındığında bu rakamların endişe verici olduğuna dikkat çekiliyor.

* Malezya’da Alliance Steel, inşa ettiği yüksek fırınların yardımıyla kapasitesini yıllık 4 milyon tondan 10 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Yine Malezya’da Eastern Steel de 1.2 milyon tonluk haddeleme tesisi projesi yürütüyor.

* Endonezya’da Dexin Steel, yıllık 4 milyon tonluk ham çelik kapasitesine 1 milyon ton daha ekleme yaptı. Ayrıca PT Krakatau Steel, PT Krakatau POSCO ve Gunung Group genişleme projelerine devam ediyor.

* Filipinler’de HBIS ve SteelAsia Manufacturing’in 10 milyon tonluk projesi ilerleme kaydedemiyor ve gelecekte iptal edilebilir.

* Vietnam’da da en az 6 adet yüksek fırının faaliyetlerinin, talep iyileşinceye kadar durması bekleniyor.