Türk Telekom, 7,5 milyar liralık ihraç için başvuracak

Türk Telekom, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurma kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamaya göre, ihraçlar en fazla 5 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında olacak.