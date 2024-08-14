Türk Telekom, 7,5 milyar liralık ihraç için başvuracak
Türk Telekom yurt içinde 7,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ye başvurma kararı aldığını açıkladı.
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Türk Telekom, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurma kararı aldı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamaya göre, ihraçlar en fazla 5 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında olacak.
Ekonomi