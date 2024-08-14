Mahmud Abbas, TBMM kürsüsünde oturarak konuşmak istedi, Meclis kabul etmedi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos’ta TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını oturduğu yerden yapmak istemesi, Meclis tarafından reddedildi.
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Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edecek.
Abbas'ın talebi reddedildi
Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle ilk başta konuşmasını oturduğu yerden yapmayı tercih ettiği ancak yapılan görüşmeler sonucunda kürsüde yapmasına karar verildiği öğrenildi. Bu önemli konuşma, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla olağanüstü toplantı düzenlenen Meclis'te gerçekleştirilecek.
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