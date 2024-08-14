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Mahmud Abbas, TBMM kürsüsünde oturarak konuşmak istedi, Meclis kabul etmedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos’ta TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını oturduğu yerden yapmak istemesi, Meclis tarafından reddedildi.

Haber Merkezi
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Mahmud Abbas, TBMM kürsüsünde oturarak konuşmak istedi, Meclis kabul etmedi
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Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edecek.

Abbas'ın talebi reddedildi

Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle ilk başta konuşmasını oturduğu yerden yapmayı tercih ettiği ancak yapılan görüşmeler sonucunda kürsüde yapmasına karar verildiği öğrenildi. Bu önemli konuşma, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla olağanüstü toplantı düzenlenen Meclis'te gerçekleştirilecek.

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