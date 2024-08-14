ABD enflasyon verisini ekonomistler yorumladı

ABD temmuz enflasyonu yüzde 3 olan beklentinin altında yüzde 2,9 olarak açıklandı.

Ekonomistler, enflasyon verisi ve Fed’in faiz indirimlerine yönelik ne dedi?

“Fed, sıra sende artık”

Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen, enflasyon verilerini paylaşarak, “FED, SIRA SENDE ARTIK...!” dedi.

FED, SIRA SENDE ARTIK...!

ABD'DE TÜFE TEMMUZ'DA YILLIK: % +2.9 (BEKLENTİ: %+3.0, ÖNCEKİ: %+3.0) — Dr. Nuri Sevgen (@nurisevgen) August 14, 2024

“Para politikasında doğru ilacı sabırla uygulamak sonuç veriyor”

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, “ABD'de Tüfe enflasyonu da %3'ün altına indi. Fed'in Eylül'de faiz indiriminin zemini iyice güçlendi. Para politikasında doğru ilacı sabırla uygulamak sonuç veriyor. Demokrat Parti iktidarda olduğu dönemde işini doğru yapan bağımsız bir merkez bankası ile çalışmanın faydalarını seçim döneminde hissedecek (yeterli olur ya da olmaz o ayrı bir konu)” yorumunu yaptı.

ABD'de Tüfe enflasyonu da %3'ün altına indi. Fed'in Eylül'de faiz indiriminin zemini iyice güçlendi.

Para politikasında doğru ilacı sabırla uygulamak sonuç veriyor. Demokrat Parti iktidarda olduğu dönemde işini doğru yapan bağımsız bir merkez bankası ile çalışmanın faydalarını… — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) August 14, 2024

“Fed’i faiz indirimine iyice yaklaştırıyor”

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Durusoy, “ABD'de manşet rakam beklentilerin altında yüzde 2,9, çekirdek TUFE ise aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda da yüzde 3,2 artarak beklentilere paralel geldi. Bu durum Fed’i faiz indirimine iyice yaklaştırıyor” dedi.

ABD'de manset rakam beklentilerin altinda yuzde 2,9 ,cekirdek TUFE ise aylik bazda yuzde 0,2 yıllık bazda da yuzde 3,2 artarak beklentilere paralel geldi. Bu durum Fed'i faiz indirimine iyice yaklaştıriyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) August 14, 2024

“Resesyon endişelerini tetikleyecek nitelikte değil”

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Piyasa beklentisine paralel gelen veri resesyon endişelerini tetikleyecek nitelikte değil. Piyasa veri sonrası Eylül ayı için 50 bp'lik faiz indirimini 25 bp'ye çekerken Kasım ayı faiz indirim beklentisini de 25 bp'ten 50 bp'ye yükseltti.Ezcümle ABD TÜFE verileri Eylül ayında 25 bp'lik faiz indirim beklentisini güçlendirici nitelikte. Ama bu veri sonrasında şimdilik Eylül'de 50 bp'lik indirim çok olası görünmüyor. ABD TÜFE verisi beklenmedik bir sürpriz olmaması nedeniyle piyasa fiyatlamalarında anlamlı bir değişiklik yaratmadı. Piyasa şimdilik yumuşak inişi fiyatlamaya devam ediyor. TÜFE verisi sonrasında Eylül ayı için 25 bp olasılığı giderek artıyor. Ama yarına dikkat. ABD'den çok sayıda büyüme öncü verisi gelecek. Beklenti altı veriler resesyon endişesi yaratarak yarın piyasada tersine fiyatlama da rahatlıkla yaratabilir” yorumunu yaptı.