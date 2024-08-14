ABD temmuz enflasyonu açıklandı

ABD'de piyasaların merakla beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 açıklanırken, piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi. Tüketici enflasyonu haziranda yüzde 0,1 düşüş kaydetmişti.

Yıllık TÜFE yüzde 2,9 ile yüzde 3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de yıllık TÜFE, yüzde 2,9'a gerilerken, Mart 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi. Yıllık tüketici fiyatlarında dört aydır düşüş görülüyor.

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda çekirdek TÜFE yüzde 3,2 oldu.

ABD'de üretici fiyatları beklentinin altında gelmişti

ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu açıklamasına göre, nihai talep için üretici fiyat endeksi geçen ay yüzde 0,1 artarken, ekonomistlerin beklentileri yüzde 0,2 seviyesinde olmuştu.

Temmuz ayına üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarken, haziran ayında yıllık artış revize edilmiş şekilde yüzde 2,7 olmuştu.

Temmuz ayında gıda ve enerji hariç üretici fiyatları değişmeyerek beklentinin altında geldi. Yıllık artış yüzde 2,4 oldu.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık %0,3, yıllık %3,3 arttı.

Piyasaların tepkisi

ABD enflasyon verisi sonrasında ons altın 2464,10 dolara gerilerken, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri yüzde 3,856, 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getirisi de yüzde 3,97 oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmeyi hedefine yönelik veri sonrası Fed'in eylül toplantısında 25 baz puan faiz indirme ihtimali yüzde 53,5 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in faiz indirimine başlamasının önünü açtı

ABD enflasyonu yeniden yavaşlayarak Fed'in faiz indirimine başlamasının önünü açtı.

ABD TÜFE temmuz ayında gerileyerek, yılın başındaki sarsıntılı dönemin ardından gelen cesaret verici verileri genişletti.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları veya PCE fiyat endeksi, iki yıl önceki yüzde 7,1'lik yüksek seviyesinden haziran ayında yüzde 2,5'e düşerek merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinden çok da uzaklaşmadı.

Wall Street'te son zamanlarda Fed'in faizleri yakında indirip indirmeyeceği değil, ne kadar indireceği tartışılmaya başlandı. Bazı işlemciler, merkez bankasının eylül ayında faizleri daha tipik olan 0,25 yerine 0,5 puan indireceğine dair bahis oynuyor.