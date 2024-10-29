Turkcell 29 Ekim 2024 hediyesi nasıl alınır? Turkcell 29 Ekim hediyesi… Her resmi tatil ve bayram döneminde müşterilerine sürprizler yapan Turkcell 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında da bekleneni yaptı. Milyonlarca müşterisine ücretsiz düello oyunu kapsamında bedava internet vereceğini duyurdu. İşte detaylar…

TURKCELL 29 EKİM 2024 HEDİYESİ NASIL ALINIR?

Turkcell 29 Ekim 2024 hediyesi alabilmek için kullandığınız operatör şirketi Turkcell olmalı. Hediyeyi alabilmek için ise Turkcell uygulamasına giriş yapmalısınız. Bunun için telefon numaranızın yanı sıra size bir de kullanıcı şifresi lazım.

Bu adımları uyguladıktan sonra uygulamaya giriş yaparak hediyenizi alabilirsiniz.

TURKCELL 29 EKİM HEDİYESİ

turkcell.com.tr sitesinde ise Turkcell 29 Ekim hediyesine ilişkin şu açıklamaya yer verildi:

“25 Ekim 2024 12:00 tarihinden 29 Ekim 2024 Salı 23:59’a kadar her gün 1 adet Düello oyunu ücretsiz. Bu oyunu kazanırsan 1GB internet senin! Kazansan da kazanmasan da kampanya dönemi boyunca her gün 1 yeni ücretsiz oyun hakkın olur.”