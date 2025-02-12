Türkiye, 10 yıl sonra ABD Hazine tahvili alımına yeniden başladı

Türkiye, yaklaşık on yıl aradan sonra ilk kez ABD Hazine tahvili alımına başladı. Konuya yakın bir kaynağa göre bu adım, 2016'dan itibaren ABD ile yaşanan gerilimler ve jeopolitik sorunlar nedeniyle Türkiye'nin Hazine tahvili alımından geri çekilmesinin ardından geldi

Bloomberg'in haberine göre Merkez Bankası, döviz rezervlerinin sağlıklı bir seviyeye ulaşmasının ardından rezerv politikalarını normalleştirme çabaları kapsamında ABD Hazine tahvilleri satın almaya başladı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin rezervlerindeki ABD tahvili miktarı son bir yılda 10 milyar dolar artarak 12 milyar dolara ulaştı. Ankara, 2010’ların başında yaklaşık 80 milyar dolarla zirve yapan tahvil varlıklarını, Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde artan siyasi ve jeopolitik anlaşmazlıklar nedeniyle büyük ölçüde elden çıkarmıştı.

En büyük tahvil alımları ekim ayında gerçekleşti

En büyük tahvil alımları, Trump’ın yeniden seçilmesinden bir ay önce yani ekim ayında gerçekleşti ve toplam 6 milyar dolara ulaştı.

TCMB'den henüz resmi açıklama yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

"Rezerv güçlendikçe çeşitlendirme yapılıyor"

BBVA Londra Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert, tahvil varlıklarındaki artışın hem ABD ile ilişkilerin iyileşmesine, hem de güçlenen döviz rezervlerine bağlı olduğunu belirterek, “Rezervler güçlü olduğunda, çeşitlendirme yapmak anlamlı hale gelir” dedi.