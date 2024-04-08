Türkiye 2. ve 3. çeyrekte en çok tercih edilen ülkelerden biri olacak  

Elif KARACA



Societe Generale’nin CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal Türkiye’nin ikinci ve üçüncü çeyrekte yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ülkelerden biri olabileceğini söyledi. EKONOMİ gazetesine konuşan Drimal, “Türkiye ve TL’nin getiri açısından gelişmekte olan ülkeler arasında 2024'ün 2. ve 3. çeyreğinde en çok tercih edilenlerden biri olmasını bekliyoruz” dedi.



Fransız bankacılık grubu Societe Generale’nin Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye’nin ikinci ve üçüncü çeyrekte yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ülkelerden biri olabileceğini söyledi. EKONOMİ gazetesine konuşan Drimal, “Fed’in bu yıl üç faiz indirimi gerçekleştireceğine ilişkin tahminimiz gerçekleşirse, bizim görüşümüze göre bu, gelişen piyasalara ve Türkiye'ye girişleri teşvik edecektir. Türkiye ve TL’nin getiri açısından gelişmekte olan ülkeler arasında 2024'ün 2. ve 3. çeyreğinde en çok tercih edilenlerden biri olmasını bekliyoruz” dedi. Drimal ayrıca, Latin Amerika ile Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde Polonya’nın da yükselen pazarlar arasında yer alacağını düşündüklerini ifade etti.

Türk varlıklarına 2023'ün sonlarında göz ardı edilemeyecek bazı girişler olduğunu, ancak bunların 2024'ün ilk çeyreğinde devam etmediğini hatırlatan Drimal, haziran ayından itibaren Fed faiz indirimleri sayesinde faiz oranı farkının iyileşeceğini; mevsimsel olarak düşen enerji ithalatı, daha yüksek turizm geliri girişleri ve sıkı para politikası nedeniyle bazı yapısal iyileşmeler sayesinde Türkiye'nin cari işlemler dengesinin de iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

TCMB'nin rezervleri yeniden yapılandırmayı tercih etmesi nedeniyle TL’nin yakın vadede değer kaybetmesini beklediklerini, ancak TL’nin ikinci çeyreğin sonları ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini beklediklerini ifade eden Drimal daha sonra ise, cari işlemler dengesindeki olumsuz mevsimsellik nedeniyle yılın son çeyreğinde yeniden zayıflama öngördüklerini kaydetti. Drimal Societe Generale olarak küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini de paylaştı.

*Önde gelen merkez bankalarının bu yıl faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Bu süreçte, gelişmiş ekonomilerden kaçan varlıkları çekme konusunda Türkiye’nin pozitif ayrışmasını bekliyor musunuz?

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bu yıl üç faiz indirimi gerçekleştireceğine ilişkin tahminimiz gerçekleşirse, bizim görüşümüze göre bu, gelişen piyasalara ve Türkiye'ye girişleri teşvik edecektir. Türkiye ve TL’nin getiri açısından gelişmekte olan ülkelerde 2024'ün 2. ve 3. çeyreği için en çok tercih edilenlerden biri olmasını bekliyoruz. Ayrıca Latin Amerika ile Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde Polonya’nın da yükselen pazarlar arasında yer alacağını düşünüyoruz.

*Yerel seçimlerin de geride bırakılmasıyla birlikte, Türkiye'ye döviz girişinde artış bekliyor musunuz?

Türk varlıklarına 2023'ün sonlarında göz ardı edilemeyecek bazı girişler oldu, ancak bunlar 2024'ün ilk çeyreğinde devam etmedi. Buna karşılık, şubat ve mart aylarında TCMB’nin döviz rezervlerinde bir miktar daha bozulma görüldü. Bunun iki önemli faktöre bağlı olarak değişmesini bekliyoruz. İlk olarak, haziran ayından itibaren FOMC faiz indirimleri sayesinde faiz oranı farkı iyileşecek. İkinci olarak, mevsimsel olarak düşen enerji ithalatı, daha yüksek turizm geliri girişleri ve sıkı para politikası nedeniyle bazı yapısal iyileşmeler sayesinde Türkiye'nin cari işlemler dengesinin iyileşmesi bekleniyor.

*TL’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği seyre ilişkin tahminlerinizi paylaşmak ister misiniz?

USD/TRY kurunun bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde 32 civarında olmasını bekliyorduk. TCMB'nin rezervleri yeniden yapılandırmayı tercih etmesi nedeniyle TL’nin yakın vadede değer kaybetmesini bekliyoruz. Ancak TL’nin ikinci çeyreğin sonları ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz. Daha sonra cari işlemler dengesindeki olumsuz mevsimsellik nedeniyle yılın son çeyreğinde yeniden zayıflama öngörüyoruz.

*2024 yılının geri kalan kısmında küresel ekonomi sizce nasıl bir performans gösterecek?

Ekonomistlerimiz küresel ekonominin çoğunlukla ABD öncülüğünde büyümeye devam etmesini bekliyor. Küresel bir resesyonun gerçekleşmesini beklemiyoruz. FOMC ile ECB'nin enflasyondaki bir miktar yavaşlamanın ardından 2024'ün geri kalanında üç faiz indirimi yapmalarını bekliyoruz.