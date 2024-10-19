Türkiye, 2025'te uzay çalışmalarına 5,5 milyar lira ayıracak

Türkiye’nin 2024 insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmesi sonrasında, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemede, 2024 için uzay ve havacılığa ayrılan 4 milyar TL'lik bütçe, 2025 yılı için 5 milyar 52 milyon TL'nin üzerine çıktı.

Söz konusu bütçe tahminlerindeki artış, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'i ve TÜRKSAT 6A'yı bu yıl uzaya gönderen Türkiye'nin, Milli Uzay Programı'ndaki maddelerin hayata geçirilmesiyle destekleniyor.

Ay Projesi çalışmaları sürüyor

Programdaki "Ay'a ilk temasın sağlanması" hedefi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Ay Projesi kapsamında 2026'da Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci ise TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor.

Söz konusu tarihte Türkiye ayrıca dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) de ev sahipliği yapacak. Kongre 2026 yılında Antalya'da düzenlenecek.

Bütçe artıyor

Türkiye, uzay ve havacılık programları için 2026'da 5 milyar 984 milyon 396 bin TL ayırdı.

Derin uzay çalışmalarındaki itki sistemlerinde kullanılmak üzere füzyon teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan AR-GE merkezinin tamamlanmasının beklendiği 2027 için ise 6 milyar 802 milyon 903 bin TL ayrılması öngörüldü.

TUA'nın bütçesi belli oldu

Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojileri ve bilimlerinde mevcut kapasitesi artırılacak.

Söz konusu 2025-2027 döneminde Ay ve derin uzay çalışmalarının yanı sıra uluslararası işbirlikleri kapsamında eğitim, ortak teknoloji geliştirme, deney, uzay havasındaki değişimleri izlemek üzere kurulacak Uzay Havası Uygulama Merkezini tamamlama çalışmaları gibi faaliyetler de yürütülecek.

Türkiye Uzay Ajansına (TUA) tüm bu faaliyetlere katkı sunabilmesi için gelecek yıl için ayrılan bütçe 2 milyar 344 milyon 953 bin TL oldu. Söz konusu bütçe 2026 için 2 milyar 781 milyon 864 bin TL ve 2027 için 3 milyar 163 milyon 928 bin TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin uzay programı hedefleri

Yeni nesil uydu geliştirme alanında yeni bir ticari marka ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Ülkeye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi, uzaya erişimin sağlanması ve uzay limanı kurulması, uzay havası ya da meteorolojisi alanına yatırım yapılması ve bu alanda yetkinliğin artırılması ana hedefler arasında bulunuyor.

Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri seviyeye taşımak, ülkede uzay sanayi ekonomi sistemini daha da geliştirmek ve uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak da programdaki başlıklar arasında yer alıyor.

Böylece Türkiye, 600 milyar dolara erişen ve hızla 1 trilyon dolara çıkması öngörülen uzay ekonomisinden pay almayı hedefliyor.