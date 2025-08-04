Türkiye, Avrupa’da ilk üçte: Geniş tanımlı işsizlik 13,8 milyona dayandı

Ekonomik daralma, artan iflaslar ve konkordato başvuruları, Türkiye'deki işsizlik oranını yukarı çekmeye devam ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye %8,6’lık işsizlik oranıyla Avrupa’da en yüksek işsizlik oranına sahip üçüncü ülke oldu. Türkiye’nin önünde yalnızca %10,4 ile İspanya ve %9,9 ile Finlandiya bulunuyor.

Geniş tanımlı işsiz sayısı, tek başına AB ülkelerinin toplam işsiz sayısını geride bıraktı

Rapora göre, Türkiye'deki geniş tanımlı işsiz sayısı, tek başına Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam işsiz sayısını geride bıraktı. AB’de işsizlik oranı Haziran ayında ortalama %5,9 olarak ölçülürken, Türkiye’de iş bulma umudunu kaybettiği için iş aramayanlar ile atıl işgücünü de kapsayan geniş tanımlı işsiz sayısı 13,8 milyona ulaştı. Aynı dönemde AB genelindeki toplam işsiz sayısı ise 12 milyon 967 bin olarak kayıtlara geçti.

Bir yılda 1 milyon 643 bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre resmi işsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı. Nefes Gazetesi'nin haberine göre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR)'nin verileri de bu durumu destekliyor. Haziran 2024 ve Haziran 2025 arasında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,1'den yüzde 8,6'ya düşse de, geniş tanımlı işsizlikte ciddi bir artış yaşandı.

Haziran 2024'te yüzde 29,2 olan geniş tanımlı işsizlik oranı, Haziran 2025'te yüzde 32,9'a yükselerek son bir yılda 3,7 puan arttı. Aynı dönemde geniş tanımlı işsiz sayısı 11,7 milyondan 13,8 milyona çıkarak bir yılda 1 milyon 643 bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı.

Almanya, Polonya ve Hollanda gibi ülkelerde işsizlik oranları yüzde 3,5-3,8 arasında değişirken, en düşük oranlar yüzde 2,5 ile Japonya ve Malta'da görüldü.