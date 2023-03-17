Türkiye Ekonomi Modeli'nin terk edileceği iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut twitter hesabından Türkiye Ekonomi Modeli’nin terk edileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Her fırsatta Türkiye aleyhine haber yapmak ve özellikle kafa karışıklığına yol açmak adına haberler kurgulayan Reuters, yine bir skandala imza atmış ve Parti beyannamelerini elde ettiği iması yaparak, başarıyla uygulanan mimarının ve uygulayıcısının bizzat Sn.CUMHURBAŞKANIMIZ olduğu 'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'nin terk edileceğini ve eski tip ortodoks 'faiz yükselt' modeline geri dönülerek 'küresel emperyal kurumlara' uyma taahhüdüne girileceğini iddia etmiş. Amerika’daki gelişmeler ve tartışmalar Ortodoks neo liberal modellerin çöktüğünü ortaya koyarken, faiz yükseltmenin bir araç olmadığı kanıtlanırken, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU MODELİN 'eskiye dönüş amacıyla' terk edileceğini iddia etmek külliyen yalan, manipülasyona yönelik bir adım ve kötü niyettir!” ifadelerine yer verildi.