Doç. Dr. Cem Çakmaklı: Türkiye ekonomisinde resesyon göstergesi alarm verdi

Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Çakmaklı, Prof. Dr. Selva Demiralp ve Doç. Dr. Sevcan Yeşiltaş ile birlikte hazırladıkları, Türkiye Ekonomisinin resesyona girme olasılığı hesaplamasının alarm verdiğini belirtti.

Çakmaklı, geçen günlerde de katıldığı CNBC-e yayınında, "Türkiye ekonomisinde resesyon ihtimali kesinlikle var" derken, henüz dezenflasyon sürecine girilmediğini ve bu ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirimini 2025 yılında yapmasını beklediğini belirtmişti.

“Resesyon alarmı!”

Çakmaklı, resesyon göstergesi çalışmalarını paylaştığı notunda, henüz kritik eşikten uzak görünse de Türkiye ekonomisinin resesyona yönelik alarm verdiğini belirtti.

“Resesyon alarmı!

Son verileri kullanarak hesapladığımız Türkiye Ekonomisinin resesyona girme olasılığını eylülde yüzde 27 olarak hesapladık.

Henüz kritik eşik yüzde 50'den uzak ama son yıllarda hesapladığımız en yüksek olasılık.

Ekimde daha da artış olacağını bekliyoruz.”

Resesyon alarmı!!!



Son verileri kullanarak hesapladığımız Türkiye Ekonomisinin resesyona girme olasılığını Eylül'de %27 olarak hesapladık.



Henüz kritik eşik %50'den uzak ama son yıllarda hesapladığımız en yüksek olasılık.



Ekim'de daha da artış olacağını bekliyoruz… pic.twitter.com/j8oWb0ZaGo — Cem Çakmaklı (@Cem_Cakmakli) September 18, 2024

Çalışmada Türkiye ekonomisinin iki dönem üst üste daralma yaşadığı dönemler Mayıs 2008 sonrası 1 yıllık süreç ve kur ataklarının yaşandığı 2018 yazı olarak görülüyor. Pandemi süreci de göstergede önemli bir alan olarak belirtiliyor.