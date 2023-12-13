Türkiye estetik operasyonlarda en çok tercih edilen 5. ülke oldu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Uluslararası Estetik Cerrahi Derneğine (ISAPS) üye plastik cerrahlara gönderilen anket formu sonuçlarından oluşan "Global Survey" raporuna göre Türkiye'nin 2020 yılında en fazla estetik operasyon ve işlem yapılan ilk 5 ülke arasına girdiğini, COVID-19 sürecinde yakalanan bu başarının devam ettiğini belirtti.

ISAPS'ın 2022 raporuna göre de Türkiye'nin 1 milyon 97 bin 54 işlem ve operasyona ulaşarak 5. sıradaki yerini koruduğunu dile getiren Demirdöver, turizm sezonunda liposuction (yağ aldırma) ve meme büyütme, kış aylarında ise karın germe ya da meme küçültme ameliyatlarının daha fazla yapıldığını ifade etti.

Avrupa'nın en uzak noktasından bile 4 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelinebildiğini belirten Demirdöver, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada hem estetik işlemler hem de estetik cerrahi müdahalelere baktığımızda en fazla yapıldığı 5'inci ülke Türkiye. ABD, Brezilya, Japonya ve Meksika'nın ardından Türkiye geliyor. Türkiye'de plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahinin çok iyi bir şekilde uygulandığı tüm dünyada biliniyor. Bu nedenle de ülkemize estetik işlemler için çok sayıda sağlık turizmi hastası gelmekte. Türkiye'yi tercih etmelerindeki en önemli etken, kaliteli plastik cerrahlarımız olduğunu biliyor olmaları. İkincisi otelcilik hizmetlerimizin üst düzey olduğunu biliyorlar, bu kalitedeki otelleri Avrupa'da benzer fiyatlara yakalayabilmeleri mümkün değil. Üçüncü olarak döviz kuru avantajı var. Hem kaliteli hekimlerce hem de daha uygun fiyata ameliyat edilmek için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Türk Hava Yollarının da çok sayıda sefer sağlıyor olması ayrı avantaj. Avrupa yaşlı bir nüfus, estetik işlemlere ihtiyaç fazla oluyor."

Yüzde 28,7'si yurt dışından gelen hastalar

Demirdöver, Türkiye'de en fazla yapılan cerrahi işlemlerin liposuction, burun estetiği ve meme büyütme olduğunu, cerrahi olmayan işlemlerde ise botoks, hyaluronik asit uygulamaları ve epilasyon uygulamalarının öne çıktığını söyledi.

Rapora göre Türkiye'de yapılan estetik cerrahi ve işlemlerin yüzde 28,7'sinin yurt dışından gelen hastalara yapıldığını kaydeden Demirdöver, bu konuda da Almanya, İngiltere ve İsviçre'nin en fazla konuk ağırlanan ülkeler olduğuna işaret etti.

Demirdöver, estetik işlemlerde önemli pay sahibi olan saç ektirme işleminde ise kayıt dışılığın çok fazla olduğunu, ankete yansıyan rakamların gerçeğin yüzde 10'unu dahi yansıtmadığını düşündüklerini ifade etti.

İngiliz hastaların doğru adreslere ulaşması için protokol

Türkiye'nin sağlık turizmi hedefleri içinde estetik işlem ve operasyonların önemli payının bulunduğunu, sağlanan başarıyı sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını dile getiren Demirdöver, sektörde yetkinliği bulunmayan kişilerin estetik işlemler yapmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu konuda İngiliz Plastik Cerrahi Derneği ile protokol imzaladıklarını anlatan Demirdöver, "İngiliz vatandaşlarının Türkiye'de sağlık turizmi için doğru adreslere nasıl ulaşması gerektiği konusunda çalışma başlattık. Türk ve yabancı hastaların doğru hekimle buluşabilmesi için bir internet sitesi oluşturduk. Estetik işlemler doğru hekimle doğru bölgeye ve doğru miktarda yapıldığı zaman problem olmuyor. Türkiye'de 1600 plastik cerrah var. Plastik cerrah olmadığı halde kendisini o şekilde tanıtan pek çok hekim mevcut." diye konuştu.