Türkiye hizmette vites artırdı, ihracatta hedefler erken aşıldı

İMAM GÜNEŞ- İSTANBUL

Geçen yıl 115 milyar doların üzerinde ihracat yaparak 61 milyar doları aşkın ticaret fazlası veren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), başarılı firmalarını ödüllendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 2024 Yılı ‘Hizmet İhracatı Şampiyonları Ödül Töreni’nde 20 kategoride 60 başarılı şirkete ödül verildi.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, HİB Başkanı Şekib Avdagiç’in yanı sıra çok sayıda ihracatçı katıldı.

Yıllıklandırılmış ihracatta hedefler aşıldı

Törenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu açıklamaları yaptı:

“Yılın ilk 9 ayında hizmet ihracatımız 91,9 milyar dolara, hizmet ticareti fazlamız ise 48,8 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatımıza baktığımızda, Ocak-Ekim dönemi toplam hizmet ihracatımızın 121,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Böylece, yalnızca 2025 yılı için hedeflediğimiz 121 milyar doları yıllıklandırılmış bazda yılın ilk 9 ayında aşmış olmuyor, ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre 3,8 milyar dolarlık hizmet ihracatı artışına ulaşmış oluyoruz. Yıl sonuna kadar, hizmet ihracatımızda önceki yıllara göre artışın devam edeceğine, tarihimizin en yüksek hizmet ihracatı rakamına ulaşacağımıza inanıyorum.”

9 ayda 49 milyar dolarlık ticaret fazlası verildi

2015’te 5 trilyon dolar olan küresel hizmet ihracatının 2024’te yaklaşık iki kat artarak 9 trilyon dolara ulaştığına dikkat çeken TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’de ise 2015’te 61 milyar dolar olan hizmet ihracatının 10 yılda iki kata yakın bir artışla 115 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Türkiye’nin bu yıl dokuz ayda 49 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlası verdiğinin altını çizen Gültepe, “Biz uzun vadede mal ve hizmet ihracatında ülkemizi ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ve vizyonuyla yola devam ediyoruz. İhracatçılarımızın yeniden rekabetçi konuma gelmeleri halinde giremeyeceğimiz pazar, ulaşamayacağımız hedef olmadığına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Hizmet ihracatı, küresel pazarlarda sembol oldu”

Geçen yıl 61 milyar 369 milyon dolarlık cari fazla ile Türkiye ekonomisine çok yüksek katkı verdilerini vurgulayan HİB Başkanı Şekib Avdagiç, hizmet sektörünün pek çok alanında faaliyet gösteren Türk markalarının artık dünya çapında bir güven sembolüne dönüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump’ın dış ticarette izlediği agresif politikanın yanı sıra dünya üzerindeki savaşların küresel arenada rekabet edebilmeyi günden güne zorlaştırdığına değinen Avdagiç, şöyle devam etti: “Her ne kadar rekabet zorlaşsa da biz HİB olarak tüm ihracatçı üyelerimizle birlikte, sektörlerimizin küresel rekabetteki yerini güçlendirmek, ülkemizin imajını daha üst noktalara taşımak ve dünya hizmet ihracatından daha fazla pay almak için hiç durmaksızın çalışıyoruz. Bu çalışma ve gayretler sayesinde, hizmet ihracatı Türkiye’nin küresel pazardaki iddiasının yeni sembolü olmuştur. HİB üyeleri olarak Bakanlığımızın 2025 yılı için belirlediği hizmet ihracatı hedefine ulaşmaya çok yakınız.”

Türkiye, hizmet ticareti fazlası veren 5’inci ülke oldu

Gelişmiş ülkelerde GSYİH’nin üçte ikisini oluşturan hizmetler sektörünün dünya toplam ihracatından aldığı payı yaklaşık yüzde 27’ye çıkardığını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Küresel ihracattan hizmetlerin aldığı payın 2040 yılında yüzde 30 oranına çıkması bekleniyor. Hizmet ihracatımızın GSYİH içinde toplam büyüklüğü yüzde 8,9 iken turizm hizmetleri yüzde 4,6 paya, lojistik ve taşımacılık hizmetleri yüzde 3,1 paya, bilişim ve yazılım hizmetleri yüzde 0,4 paya sahip. Geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatımızla dünya toplam hizmet ihracatından yüzde 1,32 pay aldık. Dünyada en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ülkeler sıralamasında 2024 yılında 21’inci sıraya yükseldik. Sağladığımız 61,4 milyar dolar hizmet ticareti fazlasıyla en yüksek hizmet ticareti fazlası veren 5’inci ülke konumuna yerleştik” diye konuştu.