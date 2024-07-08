Türkiye ile Latin Amerika arasında ticaret hacmi artıyor: 7,3 milyar doların üzerinde

Yaklaşık 660 milyon nüfusa, 11 trilyon doların üzerinde gayri safi milli hasılaya (GSYİH), zengin doğal kaynaklara ve yer altı kaynaklarına sahip Latin Amerika ile son yıllarda artan ilişkiler ticarete de yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Latin Amerika ile ticaret hacmi 2024’ün ilk beş ayında, bir önceki yıla göre yüzde 16,82 artarak 7 milyara 365 milyon doları aştı. Bu veriler, iki ülke arasındaki ticaretin son on yılda yüzde 60’ın üzerinde arttığını gösteriyor.

Ocak-Mayıs döneminde Latin Amerika’dan 4 milyar 445 milyon dolarlık ithalat yapan Türkiye, 2 milyar 920 milyon dolarlık ihracat yaptı ve toplamda 1 milyar 526 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin Latin Amerika’ya yaptığı ihraç kalemlerinin başında 383 milyon dolarla demir ve çelik gelirken, ithalattaysa yaklaşık 583 milyon dolar değerindeki “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” ön plana çıktı.

Geçen yıl 3,3 milyar dolar kayıp yaşanan Latin Amerika ile ticaret hacmi, ilk çeyrekte yüzde 22,05 artarak 4,2 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye’nin Latin Amerika’daki en önemli ticari ortakları Brezilya ve Meksika.

En fazla ithalat Brezilya’dan

2024’te en çok ithalat yapılan Latin Amerika ülkesi, 1 milyar 628 milyon 855 bin dolarla Brezilya oldu. Brezilya’dan en çok ithal edilen kalemlerin başında 307 milyon 766 bin dolarla “metal cevherleri, cüruf ve kül” geliyor.

Geçen yıl ikili ticaret hacminin yaklaşık 5 milyar dolar olarak kaydedildiği Brezilya, Türkiye’nin bölgedeki en önemli ticari ortağı konumunda.

2023’ün aynı dönemine göre Türkiye’nin yaptığı ithalatın 12,6 katına çıkarak 526 milyon 624 bin dolara ulaştığı Bolivya, Brezilya’dan sonra en çok ithalat yapılan ülke oldu. Bolivya’dan yapılan ithalatın neredeyse yüzde 95’ini “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” oluşturdu.

Meksika’ya 585 milyon doların üzerinde ihracat

Türkiye’nin bu yıl en fazla ihracat yaptığı Latin Amerika ülkelerinin başında 585 milyon 478 bin dolarla Meksika geliyor.

Meksika’ya yapılan ihracatın 148 milyon 754 bin dolarını “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” oluşturuyor.

Meksika, Türkiye’nin bölgede dış ticaret fazlası verdiği nadir Latin Amerika ülkelerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Türkiye’nin kıta ülkeleriyle olan ilişkilerinin Türkiye’nin dış politikasının stratejik ayaklarından birini oluşturduğunu kaydediyor.