Türkiye-KKTC anlaşması yürürlükte: KKTC’ye 13.5 milyar lira hibe, 2.4 milyar kredi verilecek

ANKARA (EKONOMİ)

Resmi Gazete’de yayımlaann Milletlerarası Antlaşmaya göre, Türkiye anlaşma kapsamında KKTC’ye 13.5 milyar lira hibe desteği verecek. Bunun 7 milyar 788 milyon lirası altyapı yatırım ve reel sektör projelerine, 512 milyon lirası faaliyet ödeneklerine, 5.2 milyar lirası ise savunma ödeneklerine kullanılacak.

Toplam 2.4 milyar lirayı bulacak hibe desteği ise 1.1 milyar lirası cari bütçe açığı, 1 milyar lirası reform destekleme, 300 milyon lirası ise diğer kamu sektörü başlıklarında kullandırılacak.