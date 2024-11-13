Türkiye ve Kongo arasında yatırım ve KOBİ işbirliği anlaşmaları imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu-Özel Ortaklıklarını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından, iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ile KOBİ'ler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

İmza töreni sonrasında Bakan Kacır, Nguesso'ya Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un maketini hediye etti.