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Maltepe Belediyesi'ndeki grev, anlaşma ile son buldu

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından işçilerin başlattığı grev sona erdi.

Haber Merkezi
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Maltepe Belediyesi'ndeki grev, anlaşma ile son buldu
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Maltepe Belediyesinde 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 11 Kasım'da grev kararı alan Genel-İş'e üye işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarını temsilen Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube ile anlaşarak toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

İyileştirmeler yapılacak

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez de belediye yönetimiyle görüşmelerinde işçilere verilecek yan haklar ve enflasyon artışını da içine alacak şekilde iyileştirmeler yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Sönmez, ülkenin içinde bulunduğu ekonomi şartlarında içlerine sinmemesine rağmen, işçilerle yaptıkları görüşmelerin ardın toplu iş sözleşmesini imzalayarak grevi sona erdirdiklerini ifade etti.

Bu arada, ilçedeki bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin birikmesi nedeniyle çevre kötü kokular yayılırken, grevi sona erdiren işçiler çöpleri toplamaya başladı.

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