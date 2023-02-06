Türkiye yollarında 'voltaj' hızlı yükselecek

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de 2022 yılında satılan yaklaşık 593 bin otomobilin 7 bin 733 adeti elektrikli oldu. Tüm zamanların ocak ayı rekorunun kırıldığı geçen ay ise 37.2 bin otomobilden bin 71 adetini elektrikli araçlar oluşturdu. Böylece toplam otomobil satışında elektrikli araç payı yüzde yüzde 3'e yaklaştı. Yıl sonunda yaklaşık 600 bine yakın otomobil satışı öngörülüyor. Bu rakamın yaklaşık 40 bin adetinin elektrikli olması bekleniyor. Bu da satışlarda elektrikli araçların payının yüzde 7’nin üzerine çıkabileceği anlamına geliyor.

Elektrikli araç pazarının ivmelenmesinde büyük rolü olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg), bu yıl 20 bin adetlik üretim planlıyor. CEO Gürcan Karakaş, bu yıl için bu araçların hepsinin iç pazarda satılacağını söylemişti. Öte yandan, ABD’li elektrikli araç devi Tesla da en geç mart sonunda Türkiye’de satışa çıkacak. Geçen hafta Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak da bu yıl 3 bin adetin üzerinde elektrikli araç satma hedefleri olduğunu hatta bu rakamı 5 bin adete çıkarmak istediklerini söylemişti. Peugeot, Citroen , Hyundai, Mercedes, BMW, MG gibi birçok marka da bu yıl Türkiye’de elektrikli araç satışlarını önemli oranda artırmayı hedefliyor.

"Şarj istasyonu sayısı 2023'te 15 bine çıkar"

Türkiye'de elektrikli araç satışlarındaki yükseliş paralelinde şarj altyapısına yönelik yatırımlar da artıyor. Bu konuda altyapı henüz çok zayıf olsa da yılsonuna kadar önemli yatırımlar gündeme alındı. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araç Derneği (TEHAD) verilerine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alan firma sayısı 101’e ulaştı.

Perakendeci de pazara girdi

Şarj istasyonu yatırımlarında pazara turizm, gıda mobilya gibi farklı alanlardan da oyuncular giriyor. Son olarak geçen hafta perakende şirketi Migros, kurduğu Migen Enerji ile Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alan ilk perakende şirketi oldu. Şirket, yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50’yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeyi planlıyor. Togg’un bu alandaki iştiraki Trugo'nun 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda bin adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefiyle yatırımlara başlamıştı.

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, Türkiye’de kamuya açık şarj istasyonu sayısının 7 bin 500 adete ulaştığını belirtti. Kişisel ve filo kullanımındaki özel istasyonları da dahil edildiğinde bu sayı 15 bin adeti buluyor. Berkan Bayram, açıklanan yatırımlar ışığında kamuya açık şarj istasyonu sayısının 2023 yılı sonunda 15 bin adete ulaşmasını öngördüklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı şarj istasyonu kurulumuna yönelik teşviklerin yanı sıra pazara yeni otomotiv markalarının girmesinin bu yatırımları hızlandırdığına dikkat çeken Bayram, “Ülkemizde 2009 yılı itibariyle başlayan şarj istasyonu girişimlerinin kırılım tarihini Nisan 2022 yılı oldu. Bu tarih itibariyle bir yarışmaya dönen şarj istasyonu yatırımları, şu an Türkiye'nin 81 ilini kapsamış durumda” dedi.

“Avrupa’nın çok gerisindeyiz, vergi desteği şart”

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye elektrikli araç pazarının henüz çok geride olduğuna dikkat çekerek, “Yolun başındayız” dedi. Avrupa’da elektrikli araçların toplam otomobil satışında yüzde 12’yi aştığını belirten Bayram, “Şarj ağı sayısı ise Avrupa genelinde 300 bin adeti geçmiş durumda. Ülkemiz elektromobilite yarışında geride kalmamak adına, özellikle ilk alımda tüketici tarafında teşvik oranını artırmalı, elektrikli otomobil üzerinden alınan üç farklı vergi türünün (ÖTV, MTV, KDV) oranlarını düşürmeyi hedefl emeli. Atılacak bu adım bir vergi kaybı olarak değil, dolaylı yeni teknoloji transferi, yeni istihdam alanlarının açılması olarak görülmeli” diye konuştu.

Togg'da ön sipariş yarışı başladı

Milli otomobil Togg'un ön siparişi için dün akşam ilk adım atıldı. '2023' adetten oluşan 100. Yıl Özel Seri NFT koleksiyonunun açık artırması, Toog’un Trumore uygulaması üzerinden yapıldı. NFT sahipleri, Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkına sahip olacak.