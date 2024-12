Türkiye’de 32 yeni restoran Michelin Yıldızı rehberine girmeyi başardı

Michelin Rehberi 2025 İstanbul, İzmir ve Muğla töreni yapıldı. Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2025 seçkisine bu yıl Türkiye’den 132 restoran layık görüldü.

İstanbul, İzmir ve Muğla'da restoran sayısı arttı

İstanbul’da yapılan törenle Michelin Yıldızları sahiplerini buldu. 2025 seçkisinde Türkiye’de tavsiye edilen restoran sayısı İstanbul’da 77, İzmir’de 23 ve Muğla’da 31 olmak üzere toplam 132’ye ulaştı.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenen ödül töreninde, Türkiye gastronomisinin uluslararası alandaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

"Türk mutfağının gastronomi sahnesindeki konumu güçlü"

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada Türk mutfağının küresel gastronomi sahnesindeki güçlü konumuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında İstanbul, İzmir ve Bodrum’un yanı sıra Muğla ilimizin diğer ilçelerine de yayılacak olan Michelin seçkisinin, seçilen tüm restoranlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Destinasyonlarımızın dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girebilmeleri için hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapmaları gerekiyor.”

Mıchelın Rehberi 2025 Türkiye seçkisi

Bu restoranlar arasında 2’si Michelin Yıldızı, 8’i Bib Gourmand ve 6’sı Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirildi. Geçtiğimiz yıl tavsiye edilenler listesinde yer alan bir restoran ise bu yıl Bib Gourmand derecesi kazandı.

Gastronomide öncü şehirlerimiz: İstanbul, İzmir Muğla

İstanbul, İzmir ve Muğla'nın hem özgün Türk mutfağının geleneksel ve modern yorumlarına imza atan başarılı restoranlara hem de dünya mutfaklarının en başarılı örneklerini sunan sayısız işletmeye sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Michelin Rehberi'nin Türkiye'ye en büyük faydası bu zenginliğimizi dünyaya tanıtmak, özgün bir gastronomi deneyimi yaşamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize şehirlerimizin zengin seçeneklerini tanıtmasıdır. Gastronomi sektörü, bir yandan coğrafyanın getirdiği iklim, tarım ve hayvancılık şartlarından bir yandan da bulunduğu toprakların tarihi ve kültürel mirasından beslenen bir alan. Ne kadar şanslıyız ki kıtaları birleştiren, imparatorluklara başkentlik yapmış kadim geçmişiyle konuklarına benzersiz deneyimler sunan İstanbul'umuz, olağanüstü doğal güzellikleri, köklü tarih ve zengin yemek kültürleriyle öne çıkan İzmir ve Muğla illerimiz, bugün artık yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin tercih sıralarında üst sıralarda yer alan gastronomi şehirleri. Bu zenginliği yeni nesil bir birikim ve yaratıcılıkla harmanlayan şeflerimiz ile dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz ve önemimiz giderek artıyor."

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Türk mutfağının zenginliğine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Bu yıl da müfettişlerimiz Türk mutfak sahnesinin zenginliği ve benzersizliği karşısında büyülendi. Yerel zanaatkârlıklar, sorumlu gastronomi girişimleri ve yerel mutfak geleneklerinin yeniden yorumlanmasına adanmış yaratıcılık arasında İstanbul, İzmir ve Muğla gerçek bir gastronomi mozaiği olduğunu kanıtladı.”

2023 ve 2024'te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını korudu

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2'sine Michelin Yıldızı, 8'ine Bib Gourmand ve 6'sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024'te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

Turk Fatih Tutak, iki yıldızını koruyor

Bu yıl tek Michelin yıldızı, İstanbul'daki Casa Lavanda'ya ve İzmir'deki Narımor'a verildi. İstanbul'da Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya, Bodrum'da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı, İzmir'de OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale yıldızlarını korudu. Ayrıca, yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan İstanbul'daki Turk Fatih Tutak iki Michelin yıldızı ile tavsiye edilmeye devam ediyor.

Michelin Rehberi seçkisinde çevreye duyarlı gastronomi konusunda en kararlı restoranlara verilen Yeşil Yıldız bu yıl, İstanbul'da Casa Lavanda'nın yanında The Barn ve Telezzüz'e, Muğla'da Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon (Milas) ve İzmir'deki Asma Yaprağı adlı işletmeciye takdim edildi.

Bib Gourmand restoran sayısı 27'ye yükseldi

Gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand ödülüne de bu yıl Arka Ristorante Pizzeria, Ali Ocakbaşı, Aslında Meyhane, Tatbak, Araf İstanbul, Nazende Cadde, Beynel, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon değer görüldü. Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı.

Yetenekli profesyoneller için üç özel ödül

Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restoranının sahibi Yunus Öztürk'e takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicole'un servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı. 2025 Michelin Genç Şef Ödülü ise Bodrum'daki Yeşil Yıldızlı Mezra Yalıkavak restorandan Serhat Doğramacı'nın oldu. Michelin Guide İstanbul, İzmir, Muğla'daki tüm restoran önerilerine Michelin Guide internet sitesi ve mobil uygulamalarından erişilebiliyor.

Michelin Yeşil Yıldızı alan restoranlar

İstanbul

Telezzüz - Bahtiyar Büyükduman

Casa Lavanda - Emre Şen

The Barn - Buğra Özdemir

İzmir

Asma Yaprağı - Ayşe Nur Mıhçı

Muğla

Agora Pansiyon - Özgün Serçin

Mezra Yalıkavak - Serhat Doğramacı

Bib Gourmand ödülü alan restoranlar

İstanbul

Ali Ocakbaşı

Araf İstanbul

Nazende Cadde

Tatbak

İzmir

Aslında Meyhane

Asma Yaprağı

Muğla

Agora Pansiyon

Beynel

Arka Ristorente Pizzeria Bodrum

Tavsiye listesine eklenen restoranlar

İstanbul

The Barn - Buğra Özdemir

Telezzüz - Bahtiyar Büyükduman

Apartıman Yeniköy - Burçak Kazdal

Çok Çok Pera - Khun Nuch

Herise İstanbul - Bahadır Boğatır, Asude Akınlı Boğatır

Lokanta by Divan - Volkan Arık

İzmir

Birinci Kordon Balık Restoran - Muhammet İnce

Gula Urla - Miray Çanlı

Hus Şarapçılık - Efe Özbaş, Nur Özcan, Doğukan Buyruk

Kasap Fuat Çeşme - Serhat Yelmen

Ortaya Alaçatı - Burakhan Akçe

Scappi - Antonio Dimitri

Muğla

Dıvıa By Maksut Aşkar - Maksut Aşkar

Barbarossa - Dımıtris Nikolis

Karnas Vineyards - Aslı Mutlu

Kornel - Zişan Altıncaba

Lucca By The Sea - Tuncay Uçar

Oı Filoi - Volkan Akdamar

Oro By Alfredo Russo - Andrea Rossa

Mori - Sinan Yumuk

The Red Balloon Yalıkavak - Ulaş Durmaz

Mezra Yalıkavak - Serhat Doğramacı

Michelin Yıldızı nedir?

Michelin Rehberi’nin yer aldığı ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor. İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor. Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.