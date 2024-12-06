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Masterchef'in ünlü jurisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası

Beşiktaş'ta bir kişinin öldüğü restoran önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin davada karar verildi. Şef Somer Sivrioğlu hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
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Masterchef'in ünlü jurisi Somer Sivrioğlu'na hapis cezası
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İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.

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